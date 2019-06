To svært ulike el-biler som begge kan fungere for familien 

Familiebiler kommer i mange størrelser og fasonger. Det trenger slett ikke være behov for å kjøpe en diger SUV.

To høyaktuelle modeller er Kias oppfølger til Soul, kalt e-Soul, og Tesla Model 3.

Vi testet nylig nye Soul mot gamle Soul, som får fjorårsmodellen til å kjennes utdatert.

Vi har også kjørt Model 3 på langtur med familen for å danne oss et inntrykk av hvor godt den egner seg som familiebil.

Begge bilene godt kjente modeller, selv om det inntil videre er sistnevnte som er det vanligste synet på norske veier.

Felles for de to bilene er at de er relativt romslige, har god rekkevidde og et attraktivt prisnivå.

Kias bil kommer i flere utgaver, blant annet en med drøyt 39 kilowattimer batteri og 279 kilometer rekkevidde og en startpris på 280.000 kroner.

Med 64 kilowattimer batteri har bilen rekkevidde oppgitt til 452 kilometer, og koster fra 350.000 kroner.

Kia e-Soul Exclusive 64 kWh Rekkevidde: 452 km WLTP

Batteri: 64 kWh netto

L/B/H: 4,2/1,8/1,6 meter

Vekt: 1682 kg

Bagasjerom: 315 l

Maks ytelse: 150 kW

Maks ladeeffekt: 77 kW

Garanti: 7 år/150.000 km (hele bilen)

Pris: 365.900 kroner Tesla Model 3 Long Range Rekkevidde: 560 km

Batteri: 75 kWh netto

L/B/H: 4,7/1,93/1,44 meter

Vekt: 1856 kg

Bagasjerom: 425 l (542 l med front)

Maks ytelse: 274 kW

Maks ladeeffekt: 125 kW

Garanti: 5 år/100.000 km (bilen), 8 år/192.000 km (batteri og drivenhet)

Pris: 450.600 kroner

Tesla Model 3 koster fra 368.000 kroner, og har 415 kilometer oppgitt rekkevidde. Batteriet har en kapasitet på rundt 55 kilowattimer.

Selv om startprisen på Teslaen er høyere, er de to bilene ganske likt priset, ettersom Model 3 har et noe høyere utstyrsnivå som standard.

De to bilene er ganske ulike med tanke på utforming. Mens e-Niro er en kombikupé er Model 3 en sedan. Mange vil nok oppleve Kiaen som mer praktisk, særlig de som trenger å frakte hund. Med setene lagt ned er denne typen bil fleksibel.

Tesla Model 3 og Kia e-Soul er to ganske ulike biler i utforming. Foto: Marius Valle

Tesla Model 3 er på sin side begrenset når det kommer til fleksibilitet i bagasjerommet, men har til gjengjeld god plass. Her er det et stort bagasjerom bak, pluss et mindre under panseret.

Du får med 315 liter i e-Niro, og 425 liter i Model 3. Model 3 har i tillegg mulighet for tilhengerfeste. Begge kan ha takstativ.

Testen

Bilene vi testet var ikke like nærme i spesifikasjon som nevnt over. Kia-en hadde 64 kilowattimer batteri, mens Tesla-en hadde 75 kilowattimer og firehjulstrekk.

Tesla Model 3 og Kia e-Soul. Foto: Marius Valle

Versjonen med 415 kilometer rekkevidde har lavere forbruk, da den bare har drift på bakhjulene. Modellen i denne sammenligningen har dermed et noe høyere forbruk enn varianten som er nærmest e-Soul i pris.

Vår test ble gjort på en relativt kort strekning, men begge bilene ble kjørt samtidig slik at tallene skal være så sammenlignbare som mulig.

Turen gikk fra Porsgrunn via E18 til Sem, hvor vi tok av mot Revetal, fortsatte mot Eidsfoss før vi kom til Hokksund og kjørte til Bangeløkka i Drammen hvor vi avsluttet runden.

Turen var på knapt 150 kilometer, og gikk på motorvei og landevei.

Vi fulgte fartsgrensene, og kjørte bilen i normal modus, ettersom Tesla Model 3 i motsetning til Kia e-Soul ikke har noen øko-modus eller tilsvarende. Her er det kun gasspedalen som styrer forbruket.

Forbruk

Testen ble gjennomført i april. Begge bilene gikk på like vinterdekk, Nokia Hakkapeliitta R3. Størrelsen var imidlertid ulik. Model 3 hadde 235/45 R18-dekk, mens e-Soul gikk på 215/55 R17-dekk.

Det teller positivt for e-Soul, som med mindre radius og smalere dekk etter alt å dømme vil ha lavere rullemotstand enn Model 3.

Vekten teller også positivt for Kia e-Soul. Koreanerens egenvekt er oppgitt til 1.682 kg, mens Model 3 har en egenvekt på 1.856 kg, en forskjell på 174 kg. Tesla-en veier to røslige karer mer enn Kia-en, med andre ord.

En del av vektforskjellen kan forklares med at Teslaen har to motorer og et større batteri. Versjonen av bilen med bakhjulstrekk og mindre batteri veier 1.611 kg – 71 kg mindre. Men så er også batterikapasiteten lavere, 55 mot 64 kilowattimer.

Tesla Model 3. Foto: Marius Valle

Kia e-Soul kan imidlertid ikke matche Model 3 når det kommer til luftmotstand. Motstandskoeffisienten er oppgitt til 0,34, mens Model 3 ligger på 0,23. Det er en vesentlig forskjell.

Ikke noen stor overraskelse, da e-Soul er bygget med som en kasse, mens Model 3 er flatere og glattere i formen.

Teslas ingeniører har fortalt oss hvordan de jobber med effektivitet. Det er ingen grunn til å tro at Kia ikke har fokus på det samme. Denne bilen selges også med forbrenningsmotor, så det er ikke urimelig å anta at det inngås noen kompromisser.

Tesla best på effektivitet

Det var i praksis også en forskjell i forbruket. Den største forskjellen observerte vi på motorvei, hvor e-Soul hadde et forbruk som lå 8 prosent høyere enn Model 3.

På landevei var forskjellene langt mindre. På endestoppet hadde forskjellen krympet til 1,9 prosent.

Her må vi imidlertid ta forutsetningene med i betraktningen. Model 3 har større og bredere hjul, veier en god del mer, og har to motorer. I realiteten er Model 3 antakelig langt mer effektiv.

Hadde vi kjørt bilene på samme dekkdimensjoner, og kjørt en versjon med kun bakhjulstrekk, så ville det vært overraskende om forbruket til Model 3 ikke lå en del lavere.

Samtidig vil vi tro at vi kunne opplevd en reduksjon i forbruket dersom vi testet mot e-Soul med mindre batteri. Det får bli en test til en annen gang.

Om snittforbruket under testrunden hadde vært det samme som det var på endestoppet, ville Model 3 kjørt 477 kilometer, forutsatt en utnyttbar kapasitet på 75 kilowattimer.

Kia e-Soul ville, forutsatt utnyttbar kapasitet på 64 kilowattimer, kjørt 400 kilometer.

Høyst respektabel rekkevidde på begge biler, med andre ord. Testen vår var imidlertid altfor kort til at vi vil mene noe om hvor tett opp mot annonsert rekkevidde de to bilene legger seg.

Opplevelse av bilene

Det er hevet over enhver tvil at dette er to vidt forskjellige biler. Mens du sitter høyt og har god oversikt i Kiaen, sitter du mye lavere i Teslaen.

Teslaen føles også betydelig strammere enn Kiaen. Den ene innbyr til å kjøre friskt i svingene, mens den andre er rake motsetningen. Og mens Tesla Model 3 går så det gviner, kjennes e-Soul langt mer sedat i forhold.

Kia e-Soul har mindre bagasjeromsplass, men kan for mange være mer praktisk enn Model 3. Foto: Marius Valle

E-Soul er som elbiler flest, og gir deg mye moment fra første omdreining. Vi tror ikke noen vil oppleve denne bilen som lat, selv om den er tregere enn Model 3.

Og i rettferdighetens navn skal det selvsagt igjen påpekes at den Model 3-varianten vi kjørte har motor på begge aksler, og gjør 0 til 100 på 4,6 sekunder. Utgaven med bakhjulstrekk er imidlertid ikke noe dovendyr heller, med tiden 5,6 sekunder.

For Kias del er fasiten 7,6 sekunder.

Interiøret i de to bilene følger ganske forskjellige filosofier. Tesla har lagt seg på en ultraminimalistisk linje med en stor trykkskjerm hvor de aller fleste funksjoner styres.

Kia e-Soul. Foto: Marius Valle

I begynnelsen vil nok mange oppleve det som uvant at alt fra bagasjerom til hanskerom må betjenes via en programvaremeny. Og det kan nok tenkes at det er en generasjonsforskjell her, men undertegnede ble komfortabel med systemet i løpet av minutter.

Interiøret i Kia e-Soul. Foto: Marius Valle

Opplevelsen var den motsatte bak rattet på Kiaen. Å gå fra Model 3 til e-Soul opplevdes overveldende. Her er det knapper og brytere så langt øyet kan se.

Det føltes litt som å bli satt foran et kirkeorgel og få beskjed om å spille en låt.

Vanesak

Minimalistisk interiør i Tesla Model 3. Foto: Marius Valle

Det føles ærlig talt ganske lite intuitivt med alle disse knappene, men det er selvsagt en vanesak. Vi kjenner systemet fra andre modeller fra Kia og Hyundai, og det tok ikke lang tid før vi var komfortable også her.

Når det gjelder opplevd kvalitet, må vi si at Model 3-eksemplaret vi lånte var litt ruskete, og vi kan vise til testen vi gjorde av samme bil som familiebil. En krøllete pakning, en anelse skjevhet i glasstaket, og karosserideler som ikke går helt i flukt. Tesla har et litt frynsete rykte når det gjelder «fit and finish», og det er nok ikke tatt ut av løse luften.

På Kia e-Soul opplever vi ingen slike problemer. Samtidig opplever vi bilen som en del enklere i interiøret. tross skinnratt og skinnseter er det plast som preger mye av interiøret. Ikke at det er et problem. Det ser ikke like eksklusivt ut, men det ser i alle fall ut til å være skikkelig skrudd sammen.

Oppsummert

Tesla Model 3 og Kia e-Soul. Foto: Marius Valle

De to elbilene er alt i alt ganske forskjellige kjøretøy. Mens Kia e-Soul er en bil for deg som liker å sitte høyt, får du litt av SUV-følelsen med denne bilen.

Den er for all del ingen SUV, men du setter deg inn i denne bilen, i motsetning til Model 3 som du setter deg ned i.

Model 3 er en bil som kanskje appellerer mer til den som liker en mer sporty bil og kjøreopplevelse. Den er samtidig praktisk nok til at hele familien kan dra på langtur, og med tilhengerfeste kan den nok dekke svært mange behov.

Begge bilene vil være praktiske familiebiler for mange, og er særlig gode valg om du reiser på lange turer. Her er det imidlertid en vesentlig forskjell på de to bilene.

Tesla Model 3 kan lade veldig raskt. I dag opp mot 125 kilowatt. Senere vil de kunne lade enda raskere når Tesla åpner for det.

Kia e-Soul er ingen sinke den heller, men med en effekt på inntil 77 kilowatt er det klart at det vil gå tregere.

Så er selvsagt spørsmålet hvor stor rolle dette spiller i praksis. Du skal kjøre bra langt før forskjellen mellom 20 og 40 minutter ladestopp utgjør en betydelig forsinkelse.

En annen fordel som må trekkes frem er Teslas fokus på kontinuerlig oppdatering gjennom ny programvare. Bilene deres får stadig nye funksjoner og oppgraderinger denne veien.

I tillegg er det slik at å eie en bil har mange aspekter. Hvor lang tid det tar å få bilen fikset dersom den har en feil, for eksempel. Vi antar at de fleste har fått med seg de utfordringene Tesla har med servicetidene sine, og at kunder har klaget over feil og mangler på nye biler.

Alt i alt er likevel de to bilene gode biler som dekker litt ulike behov.

Trenger du av og til å kjøre med tilhenger er det Tesla Model 3 som vil fungere best. Særlig om du også liker å kjøre en bil som har litt fraspark.

Om en mer praktisk bil står høyere på ønskelisten enn en rask bil, er e-Soul et svært godt valg. Bilen er på mange måter mer allsidig når det kommer til lastemuligheter, for eksempel om du har hund. Men den har ikke hengerfeste.

Det som uansett er klart er at du får mye elbil for pengene, enten det er Kia- eller Tesla-logo på snuten.