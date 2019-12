Test: Treningsklokker for supermosjonister

Når du skal investere i en ny pulsklokke, er det viktig å være ærlig med deg selv om hvilke behov du har. Om du har satt deg et skrittmål du vil oppnå hver dag, kan det holde med en aktivitetsmåler. Hvis du stort sett trener innendørs på et treningssenter, trenger du ikke kaste bort penger på en klokke med avanserte kart og satellittsystemer. Dersom du logger øktene dine som en motivasjon for å holde deg i form, finnes en rekke enklere og billigere modeller enn de vi trekker frem i denne testen.

Men om året er fylt med faste treningsprogrammer, konkurranseperioder, intervaller, høydemeter og presis loggføring – da trenger du mer enn en klokke som gir grunnleggende cirka-verdier.

Vi har testet og sammenlignet tre toppmodeller fra de største leverandørene på det norske markedet: Suunto 9 Baro Titanium, Garmin Fenix 6X Sapphire og Polar Vantage V.

Pulsmåling

Alle modellene har selvfølgelig de obligatoriske smartklokkefunksjonene skritteller, søvnmåling og smartvarsler fra mobilen. Alle har også håndleddspuls, i tillegg til mulighet for å koble til pulsbelte.

Selv om håndleddspulsmålingene har blitt langt bedre nå enn de var da det først kom, er det likevel ikke godt nok til trening om du trenger mer enn en omtrentlig snittpuls per økt. Det er det flere årsaker til. Alle klokkene må festes ubehagelig stramt rundt håndleddet før pulsmålingen blir noenlunde nøyaktig. Det er også en irriterende forsinkelse i avlesingen sammenlignet med pulsbeltet, selv om den er logisk grunnet den store forskjellen i avstand fra hjertet til dit målingen tas. Skal du sprinte 60 meter, er du nok halvveis før håndleddspulsen blir lik den pulsbeltet måler.

Sesongen hvor det er naturlig med bare armer er kort i Norge, og med ullundertøy, jakke og etter hvert hansker i tillegg, er det også upraktisk å ha klokken under alle disse lagene. Særlig om du skal følge med på puls, tempo eller markere rundetider.

Vi har testet alle klokkenes håndleddspuls på økter hvor vi samtidig har hatt en referanseklokke med pulsbelte. Selv om snittpulsen for øktene er tilfredsstillende presis, er det store variabler underveis. Vi har fått oppgitt makspuls 30 slag høyere enn vår faktiske makspuls, og lest av lavere puls enn vi har når vi sover mens vi går opp en bakke. Trener du etter pulssoner blir dette håpløst.

Om klokkene skal rangeres etter håndleddspuls, blir det etter minst feilmargin. Da er Suunto i snitt lengst unna riktig puls. Garmin og Polar er jevne, men Polar må da strammes to knepp hardere rundt håndleddet enn Garmin. Vi anbefaler alle med et nært forhold til pulskurver og -soner å bruke pulsbelte til trening.

Brukervennlighet

Klokkemerker er som mobilmerker. Du venner deg til et grensesnitt, og da tar det tid å bli kjent med et nytt om du bytter produsent. Her er det ingen felles, produsentuavhengige standarder – ikke en gang et slags pulsklokkenes Android. Menyene ligger på helt forskjellige steder, og bare det å starte og avslutte en økt gjøres med helt ulike knapper på hver av modellene. Garmin styres bare via fem knapper, Polar har like mange knapper, men kan også betjenes med touchskjerm, og Suunto har tre knapper og enkelte funksjoner man kun styrer via touchskjermen.

Heldigvis vil ikke du som forbruker trenge å forholde deg til mer enn ett grensesnitt av gangen, og så fort betjeningen sitter i fingrene oppfatter vi alle klokkene som like intuitive navigeringsmessig.

Men så var det det å tilpasse klokken til dine treningsvaner. Alle klokkene kommer med en rekke forhåndsinnstilte treningsformer du kan velge når du skal starte en økt, som for eksempel løping, sykling og styrketrening. Om du derimot skal gå på rulleski,

er ikke dette en standard aktivitet på noen av klokkene. Da må du legge til ny sportsmodus. På Suunto og Garmin gjøres dette direkte på klokken, mens Polar har denne funksjonen i appen. Da må du frem med mobilen, velge aktiviteten fra en liste og legge til i ditt aktivitetsutvalg, og så synkronisere slik at klokken får de nye innstillingene.

Hvis du skal velge hva som vises på skjermen under en økt, gjøres dette i appen både hos Polar og Suunto. Garmin har også denne funksjonen direkte på klokken.

Alle tre klokkene har et standard oppsett for pulssoner, basert på en maks hjerterytme på 220 slag minus alder. Dersom du kjenner dine faktiske pulssoner, bør du legge inn disse. Alle klokkene er tilrettelagt for ulike pulssoner for ulike aktiviteter.

Kart og navigasjon

Alle disse klokkene er kraftkarer hva navigasjon angår, med GPS, GLONASS og GALILEO satellittsystemer. Suunto og Polar har i tillegg QZSS. Alle tre har barometrisk høydemåling.

Vi har tatt dem med ut i det mest uregjerlige terreng, klatret opp bratte skrenter og løpt ned igjen gjennom tett urskog i håp om å kåre en navigasjonsvinner, men selv på slike turer er det maks fire meter som skiller dem i målt makshøyde, høydestigning og nedstigning.

Den samme likheten ser vi på distansemålingen: Etter for eksempel en rolig langtur med løpesko i marka viste Polar at vi hadde løpt 23,24 km, Garmin 23,10 km og Suunto 23,17 km. Det er overraskende presist.

Om du skulle rote deg bort langt inni skogen, har alle klokkene funksjoner for å guide deg hjem etter samme rute som du kom. Den funksjonen har vi ufrivillig testet – heldigvis med hell. Vil du unngå å rote deg bort på ukjente stier i utgangspunktet, kan du laste inn ferdigdefinerte ruter til alle klokkene og følge disse fra start til mål.

Etter endt økt synkroniserer klokkene gjennomført aktivitet automatisk til klokkens app: Garmin Connect, Polar Flow – og Suuntos app som bare heter Suunto. Disse gir nokså ulike brukeropplevelser for en supermosjonist som helst vil ha mest mulig detaljinformasjon. Det står det mer om i omtalen av hver enkelt klokke.

For trenings- og tallnerder vil vi uansett klokkevalg anbefale tredjepartsapper som et tillegg for å få mest mulig ut av dataene dine. Alle leverandørappene kan automatisk synkronisere videre til for eksempel Strava eller TrainingPeaks.

Polar Vantage V. Polar har valgt det brukergrensesnittet som ligger nærmest rene smartklokker.

Diskret treningsveileder

Polar Vantage V

Polar har valgt det brukergrensesnittet som ligger nærmest rene smartklokker. Mens de to andre er rene klokker med en app til, har Polar integrert klokke og app så tett at man trenger appen for å utnytte mye av funksjonaliteten i klokken. Det fungerer bra så lenge det ikke oppstår synkroniseringsproblemer, eller du har dårlig tid når du skal ut på en økt, men vi skulle helst hatt flere innstillinger tilgjengelig uten å måtte gå via mobilen.

Polars app er den som hjelper deg best til å forstå treningsbelastningen din for hver økt om du ikke har noen vekttall i treningslære selv. Her får du både skriftlige og tallfestede vurderinger av hvordan du har prestert på en svært enkel og etter hva vi kan bedømme korrekt måte. Men for en statistikknerd blir det vel enkelt, og vi skulle gjerne hatt mulighet til å tilpasse informasjonen som vises selv.

Dette er den fysisk minste og letteste klokken å ha på armen. Det er et stort pluss, selv om det da også er litt ironisk at den har den største og minst behagelige sensoren på pulsbeltet.

Suunto 9 Baro Titanium. Er kart det viktigste for deg, ville vi valgt Suunto.

Kartspesialisten

Suunto 9 Baro Titanium

Er kart det viktigste for deg, ville vi valgt Suunto. Mens de to andre har enkle Google-kart som bare kan byttes til satellitt- eller hybridvisning, har Suunto deilige detaljerte terrengkart fra Mapbox. Her kan du kose deg med å ta turen på nytt som en prikk på kartet, mens tempo- og pulskurver viser hvordan farten går ned og pulsen går opp når du kommer inn i den tyngste kneika på hele turen.

Appen har også en utforsk-funksjon, hvor du kan velge å vise varmekart. Ved å velge aktivitet, for eksempel sykling, vil dette kartet vise hvor folk flest sykler der du befinner deg. Dette er en særlig smart funksjon om du er på ferie eller av andre årsaker skal finne fine turer i en by du ikke er kjent. Her kan du også tegne inn en ønsket rute du vil prøve, og sende den til klokken før du stikker ut. Genialt.

Knappefunksjonaliteten og logikken i Suunto-klokken var den vi brukte lengst tid på å lære oss, fordi den er så annerledes fra klokker med fem knapper. Men under trening er det en fordel å bare ha knapper på én side.

Overraskende nok – med tanke på de fire ulike satellittsystemene klokken har til rådighet – var dette den eneste klokken vi flere ganger opplevde å ha problemer med å få dekning på. Flere ganger måtte vi vente opptil fem minutter, og et par ganger tok det så lang tid å finne signal at vi ga opp og løp uten gps. Når du skal ut og trene, skal gps-en bare fungere.

Batteritiden er den beste av alle. Vi har testet klokken i to måneder, og bare ladet én gang.

Garmin Fenix 6X Sapphire er storebroren blant klokkene.

Storebror

Garmin Fenix 6X Sapphire

Det er Garmin som har den mest nerdete appen. Det liker vi. Her er det lange rader med tall og grafer, og en oversiktlig kalenderfunksjon med ulike fargekoder for type data. Det er ingen app som vinner noen designpris, men den gjør jobben. Alt utenom kartet, da. Det er akkurat som på Polar altfor simpelt. Men til gjengjeld er dette den eneste modellen som har detaljkart i klokken! Skulle du rote deg bort her trenger du ikke navigere tilbake til start, men kan se deg rundt på kartet og finne nærmeste hytte eller vei, for så å navigere direkte til den.

Vi liker at alt av innstillinger kan fikses direkte i klokken. Det er ikke minst en trygghet om du skulle være ute en kald vinterdag og være tom for strøm på mobilen. Som på begge de andre testmodellene finnes ulike strømsparingsmoduser som gjør at du kan tilpasse hva som trekker strøm fra klokken, om det skulle være behov for det. Men batteriet varer lenge.

Garmin-klokken er ikke større en Suunto fysisk, men den veier 17 gram mer, og det er nok til at den føles. Pulsbeltet er etter vår mening det mest behagelige, men også det eneste som ikke kan vaskes i vaskemaskin, fordi sensoren ikke kan tas av.