TU-nissens julegavetips: Ingen myke pakker under treet

Er hjemmet ditt smart nok? Hvis ikke kan du jo forære det Lenovos smarte høyttaler med skjerm.

Lenovos Smart Display ser ut som et oppreist nettbrett med en høyttaler på siden, og det er ikke langt fra sannheten. Foto: Lenovo

Smart Display ser ut som et oppreist nettbrett med en høyttaler på siden, og det er ikke langt fra sannheten. Med denne kan du spørre Google om det meste og se informasjon på skjermen, enten det er været, oppskrifter eller Youtube.

Den skal normalt ligge på siden, men når du har videosamtaler kan skjermen snus til stående posisjon. Litt begrensende er det at den bare fungerer med Googles Duo, men det er vel prisen Lenovo og kundene må betale for å få tilgang til Googles programvare. Lenovos visuelle smartkreasjon koser 2000 kroner med 8 tommers skjerm og 500 mer for 10 tommeren.

Støydemping i øret

Sony-øreproppene WF-1000XM3 demper lyden aktivt. Foto: Sony

Sony har vært kongen av støydemping i hodetelefoner lenge. Nå gjør de et nytt forsøk på å dempe aktivt, med øreproppene WF-1000XM3. Det er adskillig mer vellykket enn forrige forsøk, hvor vi knapt kunne høre at de var aktivt dempende. Disse har også fått full støtte for Google Assistent og batteritiden er veldig bra. Sony lover opptil seks timer med støydemping i gang, og tre oppladinger til i etuiet – for 2490 kroner.

Bass i øret

Jabra Elite 75t er ikke støydempende, men for en lydkvalitet. Foto: Jabra

Nye Jabra Elite 75t er i motsetning til Sonys ørepropper ikke støydempende, men for en lydkvalitet. Spesielt i bassen, som er vanskelig for mange slike propper. Disse knøttsmå lydproppene har også hele fire mikrofoner for å eliminere støy når man snakker i telefonen. Det må legges til at Jabra har en utmerket app som gjør at man kan justere tonebildet til det man foretrekker. De har en fenomenal batterilevetid, og koster så vidt under to tusenlapper.

Lyd i hele rommet x 2

Den nye Sonos-høyttaleren Move er den første høyttaleren deres med både Bluetooth og batteri. Foto: Sonos

En julegave som garantert vil treffe godt er den nye Sonos-høyttaleren Move. Det er den første høyttaleren deres med både Bluetooth og batteri. Med andre ord, en som ikke må være koblet til det trådløse nettverket. Denne kan man ta med seg ut i hagen og kjøre på i ti timer før den må innom den lille lade-ringen man setter der den skal fungere som hvilket som helst annet Sonos-medlem. Vannsikker og med selvkalibrerende lyd. Hva mer kan man forlange til jul for 4000 kroner?

Joda – man kan f. eks. dra på IKEA og kjøpe en av deres nye Symfonisk høyttalere. Også de bygget med Sonos-teknologi. Begge har en design som skiller dem fra «vanlige» Sonos, men ellers er de like. Den ene passer perfekt i en bokhylle og koster bare 999 kroner. Den andre er litt sterkere i røsten og gjør også jobben som en bordlampe, til 1700 kroner. Genialt, spør du TU-nissen.

Proff-nettbrett

Samsungs nye Galaxy Tab S6 er rett og slett fenomenalt, mener artikkelforfatteren. Foto: Samsung

Nettbrettbølgen ble aldri så høy som mobilbølgen, men de fleste har et og ofte gammelt et. Kanskje det er verdt å oppgradere. Samsungs nye Galaxy Tab S6 er rett og slett fenomenalt. De har krympet vekten betydelig siden forrige modell, og tatt etter Apple som har metall bakside istedenfor glatt glass. De har også et cover som gjør det lett å bruke brettet i mange posisjoner, også som PC. For dette er hva man kan kalle et proffbrett med den raskeste prosessoren Samsung kan oppdrive. Dessuten har det en veldig god og svært høyoppløst 10,5 tommer OLED-skjerm, og kan fås med en avansert penn som de har funnet plass til i dekslet. Fire høyttalere sørger for underholdningen. Noen billig julegave er ikke dette. S6 koster fra 7500 kroner, inkludert penn.

Nettbrett fra eple-giganten

Apples nye iPad. Her har Apple endelig tatt spranget fra 9,7 til 10,2 tommers skjerm. Foto: Apple

Nettbrett har en tendens til å bli kalt iPad uansett hvem som lager dem. Men Apples nye iPad, faktisk den syvende generasjonen, er i hvert fall et som det etter hvert generiske navnet passer på. Her har Apple endelig tatt spranget fra 9,7 til 10,2 tommers skjerm. Dette er selve inngangsporten til Apples iPad-verden, hvor vi finner til dels veldig mye dyrere storebrødre. Her kommer man så vidt under 4000 kroner med 32 GB RAM, som er i minste laget – og en tusenlapp mer for 128 GB. Det holder. Penn er en tusenlapp mer, og deksel-tastatur 1700 kroner.

Sjekk promillen

Promillemåleren Alcotrx FCA30 har brenselcelleteknologi som temmelig nøyaktig kan fortelle deg hvor mye promille som flyter rundt i blodet ditt når du skal hjem fra fest. Foto: Alcotrx

Med nyttårsaften nært forestående kan en promillemåler være en særdeles nyttig og lønnsom julegave. Kan den stoppe mottakeren fra å kjøre i påvirket tilstand kan payback-tiden være superrask. En pris på 690 kroner mot en månedslønn i bot, og kanskje noen uker i States varetekt, er en god deal.

Promillemåleren Alcotrx FCA30 har brenselcelleteknologi som temmelig nøyaktig kan fortelle deg hvor mye promille som flyter rundt i blodet ditt når du skal hjem fra fest. Det kan også være lurt å sjekke litt dagen derpå. Det er ikke alle som husker at det ble ti glass og ikke fire.

Kjør sikkert, og billig

Når vi først er inne på kjøresikkerhet så bør kanskje danske Saphe Drive (Altså: Safe!) være en gave å se nærmere på. Dette er en søt liten multivarsler, eller trafikkalarm som leverandørene kaller den, til å feste på dashbordet. Den kobles til en app på telefonen som stadig oppdateres med mer funksjonalitet. Skjermen er basert på elektronisk papir, som gjør at det ladbare batteriet holder til 400 timers kjøring. Når bilen ikke beveger seg skrur den seg av, og våkner når den må jobbe igjen. Drive har oversikt over alle fotobokser i hele Europa, og piper når du nærmer seg en slik eller en fartsovervåket strekning. Den varsler om ulykker, kontroller og mye annet. Brukerne kan selv varsle om slike med et knappetrykk. Som en bonus ser du reell hastighet på skjermen. Det gjør ikke speedometret. Alt dette for 999 kroner.

Slip i vei

Det sitter langt inne å anbefale et elektroverktøy som ikke går på batteri i disse dager, men Bosch sin nye slipemaskin, Get 150, er noe for seg selv. Foto: Bosch

Det sitter litt inne å anbefale et elektroverktøy som ikke går på batteri i disse dager, men Bosch sin nye slipemaskin, Get 150, er noe for seg selv. Det kan vi trygt si, med erfaring fra en 15 år gammel stamfar. Med 150 mm tallerken, som både kan rotere og oscillere, er den en slipevillbasse og en slipepusekatt samtidig. Med rotasjon sliper du ned et gammelt bord i en fei.

Med en bryter slår du om til oscillasjon. Da blir den en lett kontrollerbar, men likevel svært kraftig eksentermaskin. Med en pris på litt over 4000 kroner er den dyr, men brukt riktig er paybacktiden særdeles rask.

Knakk, knakk

Ryobis R18IW3-0 kan både ta seg av hjulboltene, tunge skruer og muttere. Foto: Ryobi

Er mottakeren glad i verktøy, blir det aldri feil å gi bort en muttertrekker. Ryobis R18IW3-0 er mye for de 1150 kronene uten batteri. Den kan både ta seg av hjulboltene, tunge skruer og muttere. Og så moro da gitt. Den belyser arbeidsstedet, og ha tre momentsinnstillinger.

Sjekker helsa

Smartklokker selger i bøtter og spann her i landet. Til den som ikke har eller som vil oppgradere fra et smartbånd, kan Huawei Watch GT 2 være et godt alternativ. Ikke minst på grunn av prisen på rundt 2500 kroner og at batterilevetiden er på opptil to uker. Her får mottakeren sjekket søvnkvalitet, puls, antall skritt og mye mer.