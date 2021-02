Tesla tester lavere pris for dem som utsetter vinterferien

Tesla reduserer ladeprisene i forbindelse med vinterferien. I et nytt prosjekt skal de undersøke hvordan de kan bruke pris som insentiv til å få kundene til å velge å lade på andre tidspunkter enn på de største utfartsdagene.

Derfor settes prisen ned 50 prosent til i snitt 1,29 kroner per kilowattime lørdagene 20. februar, 27. februar og 6. mars. Prisreduksjonen gjelder alle Supercharger-stasjoner i Norge fra midnatt til midnatt.

Det er et ledd i et større prosjekt som gjennomføres i Norge og Sverige. Tilsvarende tiltak ble satt i verk i Sverige forrige uke i forbindelse med utfartsdager der.

– Vi ønsker å undersøke hvordan pris kan brukes til å få kundene til å bruke kapasiteten i nettverket bedre, sier Even Sandvold Roland, kommunikasjonssjef i Tesla Norge.

Han forteller at dette er et prosjekt som vil pågå over tid. I første omgang er det begrensede tester, blant annet fordi de foreløpig ikke har på plass en effektiv måte å formidle denne informasjonen til kundene. Denne gangen sendes informasjonen ut til kunder via e-post, men de undersøker hvordan det kan gjøres bedre, for eksempel ved å sende ut informasjon via bilens skjerm, mobilappen og andre kanaler.

Ladekø fortsatt et problem på utfartsdager

Det er et kjent problem at ladenettverkene, både Teslas og andres, ikke er dimensjonert for å sikre at ingen må stå i ladekø på de største utfartsdagene.

Vi spør om det også er aktuelt å forsøke å sette opp prisene for lading slike dager.

Ladekø ved Tesla Supercharger i Lier i 2018. Foto: Marius Valle

– Vi ønsker å lære mer om hvordan vi kan bruke kapasiteten, og ser på alle muligheter. Men vi er opptatt av at informasjon om slike tester skal formidles i god tid, særlig eventuelle prisøkninger. I denne omgang vil vi derfor redusere prisene, sier Roland.

Forsøkene vil fortsette i tiden fremover, antakeligvis også i forbindelse med påskeferien, uten at det er endelig avgjort. Målet er å få informasjon om hvordan de kan påvirke kundene til å velge å reise andre dager.

Roland understreker at ladenettverket deres er bygget for å være pålitelig og ha god kapasitet. Tesla kommer til å fortsette å utvide kapasiteten på de ladestasjonene hvor det er nødvendig, og prisjusteringer skal være et tillegg for å forbedre kapasiteten på utfartsdagene, forklarer han.

30 nye Supercharger-stasjoner skal bygges i Norge i 2021.

Garanterer at lading er billigere enn diesel

– Samtidig som vi gjør dette er det viktig å understreke at vi har en absolutt garanti om at Supercharging ikke skal koste mer enn å fylle drivstoff på en tilsvarende bensin- eller dieselbil, sier Roland.

Han har ingen tall for hvor lenge Tesla-kunder i snitt må vente i ladekø på de største utfartsdagene, men viser til at 98,3 prosent av Tesla-førere fikk koblet til en lader innen ti minutter etter ankomst i juli 2020.

Utfartsdager i forbindelse med korte ferier er dog et litt annet scenario. Roland forteller at Tesla følger med på kundenes tilbakemeldinger blant annet i forum på internett, i dialog med Tesla Owners Club Norway og Elbilforeningen, og det som kommer direkte til Tesla support eller kundemottak på Servicesenter.

– God idé

Teslas forsøk med prisdifferensiering kan være en god idé, mener Elise Thorvaldsen i ladeoperatøren Recharge.

Hun ser ikke bort fra at dette er et grep de kan vurdere å teste selv på et senere tidspunkt.

Men det viktigste de kan gjøre for å forbedre ladeopplevelsen på utfartsdager er å bygge ut med flere ladere, i tillegg til å passe på at ladere ikke er ute av drift på de travleste tidspunktene. Dette er noe de jobber med før vinterferien, sier hun.

– Vi bygger nå ut fremover. Det blir større ladesteder, og flere steder med flere uttak, slik som Kempower-løsningen på Espa, Leira og Tvedestrand, sier Thorvaldsen.

Disse ladestedene får snart dynamisk effektbalansering, slik at flere biler kan utnytte den ladekapasiteten som er tilgjengelig, og man oppnår en bedre utnyttelse av tilgjengelig nettkapasitet som kommer elbilistene til gode i form av flere ladeuttak, forklarer hun.

Thorvaldsen påpeker at ladekø gjerne oppstår på noen ladesteder med høy trafikk på spesifikke dager, og at det derfor kan være lurt å sjekke om det er andre ladestasjoner langs veien hvor det kan være færre biler. Selv prøver hun gjerne alternative ladesteder akkurat på utfartsdager, heller enn å stoppe på de lokasjonene der det ofte blir kø.

Elbiler på hurtigladestasjon. Illustrasjonsfoto: Mathias Klingenberg

– Et tips kan være å vurdere om du trenger å spise når du lader. Kan det være at du kan handle i stedet, og stoppe på en butikk som tilbyr lading? Kanskje du kan kjøre litt lenger og lade et annet sted, eller at bilen har lang nok rekkevidde til at du kan hurtiglade når du kommer frem, foreslår hun.

Behov for flere ladere

Men hun sier at Recharge ser at det er behov for flere ladere, og fokuserer derfor på utvidelse av eksisterende anlegg og etablering av nye.

Vi spør om de som infrastrukturselskap har andre spaker å trekke i for å spre ladingen utover i tid eller oppfordre til at kunden avslutter ladingen tidligere, slik Tesla gjør på enkelte ladestasjoner hvor de oppfordrer til å lade til maks 80 prosent.

– Tesla er i en annen posisjon enn oss. Våre tjenester kan benyttes via forskjellige leverandører som Fortum Charge & Drive og Easypark. Når en kunde med ladebrikke fra Fortum lader hos oss, så ser ikke vi hvem kunden er, sier hun.

Ladekø er i seg selv en utfordring. Det er ikke alltid åpenbart hvilken bil som er fremst i køen. Vi spør om Recharge kunne lagt til rette for bedre køordning når det først oppstår køer.

– Vi har ikke noen bestemt løsning i dag, men det er også noe vi ser på. Men å bygge ut mer er viktigere for å sikre et større nettverk og flere valgmuligheter, sier hun.