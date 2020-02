Tesla får fortsette skogrydding

I helgen avgjorde en tysk domstol at Tesla måtte avbryte skogryddingen i forbindelse med bygging av sin nye Gigafactory utenfor Berlin.

Nå har amerikanerne fått tillatelse til å fortsette arbeidet i Grünheide. En forvaltningsdomstol i delstaten Brandenburg avviste krav fra to miljøorganisasjoner som hevder at fabrikken raserer viktig skog, og at den vil presse drikkevannforsyningen i området. De hevder også at Tesla har fått godkjenninger til å starte opp arbeidet uten at det er gitt nok tid til høringer.

Rettens avgjørelse kan ikke ankes, skriver nyhetsbyrået DPA.

Fellingsarbeid på Teslas tomt i Grunheide i Brandenburg. Foto: Tesla Kid Grünheide

Dermed er det fritt frem for Tesla å rydde skog. De skal til sammen åpne opp 90 hektar, hvor fabrikken skal bygges. Den skal produsere biler allerede i 2021, og målet er at Tesla skal lage 150.000 biler i året innledningsvis, og senere opp mot en halv million biler i året.

Selv om Tesla har fått tillatelse til å sette i gang rydding, har de ikke formelt fått byggetillatelse for fabrikken sin. Det er ventet at dette skal være en formalitet.

Området hvor fabrikken skal bygges er fra før av regulert til industri.

Omstridt

Det er ikke bare miljøsaken som gjør Teslas inntreden i Tyskland omstridt. De skal ha søkt på tyske tilskuddsordninger for batteriproduksjon, som kan gi den amerikanske bilprodusenten EU-midler til produksjon av battericeller.

Ordningene er tenkt å gjøre europeisk industri bedre i stand til å konkurrere med elbilkonkurranse fra Asia og Amerika. Eventuell støtte til Tesla har av enkelte tyske politikere blitt kalt et «selvmål».