Tesla har søkt om økonomisk støtte til batterifabrikk i Tyskland. Det er ikke alle like positive til

Tesla er i ferd med å bygge fabrikk i Tyskland. Med det kommer direkte deltakelse i den europeiske bilindustrien.

Samtidig har det vært protester både mot bygging av selve fabrikken, og muligheter for at den amerikanske bilprodusenten kan få økonomisk støtte fra tyske myndigheter.

Søker batterisubsidier

Tesla har søkt på en subsidieordning for produksjon av elbilbatterer i Tyskland, skriver Handelsblatt. Ordningen innebærer at Tesla får økonomisk støtte til forskning, utvikling og produksjon av celler i Tysklannd.

Søknaden er under vurdering, ifølge avisen, som hevder å ha fått informasjon om en søknad fra kilder nær de føderale myndighetene.

Tesla Model 3. Foto: Mathias Klingenberg

Ordningen er ment å oppmuntre til produksjon av celler til batterier i Tyskland, og kan i prinsippet gis til aktører fra alle land, så lenge aktiviteten foregår i Tyskland.

Tesla har planer om å bygge en ny fabrikk, og sin første i Europa, i Brandenburg utenfor Berlin. Dette blir det Tesla kaller en Gigafactory, hvor både biler og batterier skal produseres.

Verken det tyske finansdepartementet, som har ansvaret for ordningen, eller Tesla har ønsket å kommentere saken eller bekrefte søknaden overfor Handelsblatt.

Vil etablere europeisk batteriteknologi

Hensikten med støtteordningen er ikke å etablere celleproduksjon utelukkende i Tyskland. Ordningen er del av et felleseuropeisk prosjekt som har som mål å skape en EU-basert produksjonskapasitet.

Det som finnes i Europa i dag er stort sett i regi av asiatiske selskaper som Samsung SDI og LG Chem.

55 bedrifter i 14 EU-land deltar i dag. Finansminister Peter Altmaier sier til avisen at ønsket er å skape miljøvennlige, innovative og konkurransedyktige battericeller laget i Europa.

Dette er et IPCEI-prosjekt (Important Projects of Common European Interest), i likhet med den såkalte europeiske batterialliansen som også er et IPCEI-prosjekt. I dag deltar blant andre BMW, Opel, PSA, BASF, Varta og Saft i denne alliansen, som skal bidra med økonomisk støtte til de involverte.

Det tyske initiativet er et annet IPCEI-prosjekt, og går under navnet EUBatIn (EU Battery Innovation). Dette ble lansert i november i fjor. Det er i forbindelse med dette Tesla søker støtte. Tyske myndigheter vil i dette prosjektet støtte celleutvikling med inntil en milliard euro, men dette beløpet er ventet å øke, ifølge avisen.

Ikke et krav å være EU-basert

Ikke-europeiske selskaper kan få støtte. Det fordrer at de har et prosjekt som faller inn i et IPCEI-prosjekt hvor selskaper fra minst to EU-land deltar.

Fra Teslas bilproduksjon i Fremont i California. Foto: Tesla

For å få støtte, må alle involverte selskaper komme med samfunnsnyttige bidrag.

Det kan også innebære at Tesla i større eller mindre grad må dele sin kompetanse med konkurrenter.

Subsidieordningen må godkjennes av EU-kommisjonen. I skrivende stund har kommisjonen ikke godkjent prosjektet.

Kaller Tesla-støtte «selvmål»

Nøyaktig hvordan Tesla skal bidra, er ikke klart. Det som er sikkert, er at muligheten for at tyske penger kan gå til å hjelpe Tesla ikke har blitt mottatt udelt positivt. Hensikten med støtte til battericelleproduksjon i EU er tross alt å sikre at ikke bilprodusenter fra andre kontinenter kommer inn og feier europas industri av banen.

At nettopp Tesla er en av aktørene utenfra som truer europeisk bilindustri, og i samme slengen får økonomisk støtte i Europa til å gjøre dette, blir et paradoks. Særlig når USA samtidig truer med importskatt på biler fra Europa.

Det tyske partiet Fridemokratene (FDP) kritiserer finansminister Altmeiers mulige statsstøtte til Tesla. I et intervju med Handelsblatt sier partiets delstatsleder og EU-parlament-medlem Michael Theurer at ordningen som lar amerikanske og kinesiske selskaper få støtte til celleutvikling og produksjon er et selvmål.

Støtte til Tesla er imidlertid ikke like kontroversielt innen regjeringskoalisjonen. Holdningen er derfra at Tesla gjerne kan motta støtte dersom de kommer med vesentlige bidrag som er nyttige for målet.

Det er heller ikke særlig oppsiktsvekkende i seg selv at en bilprodusent søker å få den økonomiske støtten de kan få, enten direkte eller indirekte.

Miljømotstand mot Gigafactory Berlin

Selv om det til nå er uklart om Tesla faktisk kommer til å delta i batterisamarbeidet, er det sikkert at de fra neste sommer planlegger å produsere 150.000 biler i året i sin nye tyske fabrikk.

På sikt er målet å produsere 500.000 biler i året. Dette kan gi dem rett til EU-støtte på inntil 280 millioner euro.

Fabrikken skal bygges i det som i dag er et skogsområde. Det har fått miljøaktivister til å tenne på alle plugger. En gruppe lokale miljøvernere mener at tomten er uegnet til å bygge bilfabrikk på av flere grunner. Særlig at tomten ligger i et drikkevannsområde, og at fabrikken vil forbruke store mengder vann, og rasere skog.

Tomten er anslått å være 3000 mål. I søknadsdokumenter er det oppgitt et vannforbruk på 372 kubikkmeter vann i timen fra den offentlige vannforsyningen, ifølge nyhetsbyrået DPA.

Etter et møte med miljøorganisasjonen BUND i forrige uke, skal Tesla ha gått med på å redusere vannforbruket til høyst 238 kubikkmeter i timen. BUND mener at de lokale myndighetene må tørre å si nei til at Tesla får etablere fabrikk på tomten, men har inntil videre ikke planlagt noen nye demonstrasjoner mot Tesla.

Musk: – Misforståelse

Musk svarte på noe av kritikken gjennom Twitter. Her sier han at det er en misforståelse at Tesla kommer til å bruke store mengder vann hver dag, og at dette vil utgjøre en sjelden forbrukstopp.

Han viser også til at skogsområdet fabrikken skal bygges på er beplantet til skogdrift tiltenkt produksjon av papp. Fabrikken vil bare ta opp en liten del av tomten, skriver Musk.

Han sier videre at fabrikken designes med tanke på bærekraft og miljø, og at Tesla vil plante tre trær for hvert tre de sager ned på tomten.

Sounds like we need to clear up a few things! Tesla won’t use this much net water on a daily basis. It’s possibly a rare peak usage case, but not an everyday event. Also, this is not a natural forest — it was planted for use as cardboard & only a small part will be used for GF4. — Elon Musk (@elonmusk) January 25, 2020

Det skal identifiseres områder hvor nye trær kan plantes, og dette skal offentliggjøres senere, sier Brandenburgs økonomi- og arbeidsminister Jörg Steinback ifølge DPA.

Tesla planlegger å begynne å bygge fabrikken denne våren, og forberedelsene er i gang. På søndag ble sju bomber fra andre verdenskrig som er identifisert på tomten sprengt. Det er ikke meldt om noe dramatikk rundt dette.

Det er ifølge DPA ventet at Tesla vil betale 41 millioner euro for tomten.