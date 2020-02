Nye problemer for Teslas Berlin-fabrikk – Retten stopper rydding

Tesla er i ferd med å bygge en ny Gigafactory utenfor Berlin, og i forrige uke var mannskaper godt i gang med å kutte ned trær.

En spesiell utfordring i denne delen av verden er at det vanligvis finnes udetonerte bomber fra andre verdenskrig. Totalt ble tretten bomber funnet og uskadeliggjort. Da har man forhåpentligvis funnet alle de gamle bombene, og felling av trær var i full gang torsdag.

91 hektar skog skal ryddes for å gjøre plass til fabrikken og infrastrukturen rundt. Tesla må imidlertid regne med å stanse fellingen igjen dersom det dukker opp flere bomber.

Stoppet arbeidene

Lørdag kveld dukket det imidlertid opp et annet problem. Brandenburgs høyere forvaltningsdomstol satte foten ned for videre skogrydding, ifølge RBB24.de.

Tesla skal produsere Model 3 ved fabrikken i Tyskland. Foto: Mathias Klingenberg

Miljøorganisasjonen Grüne Liga Brandenburg ønsker å verne skogsområdet, som de mener er viktig for klima og artsmangfold. En lavere instans av forvaltningsdomstolen har tidligere avvist et krav fra miljøforkjemperne, men etter en anke har retten bestemt at arbeidet må stanses inntil retten har tatt stilling til anken.

Grüne Liga ønsker at miljøeffektene av det store byggeprosjektet skal kartlegges bedre før arbeidet eventuelt kan fortsette.

Det sentrale argumentet er at saksgangen rundt Teslas fabrikk har gått altfor fort, og at planene og miljøpåvirkningen ikke er godt nok utredet.

For eksempel har Tesla ikke fått godkjent en byggetillatelse for fabrikken, men har likevel fått godkjenning til å starte det forberedende arbeidet på tomta.

– Tesla står ikke over loven

I en uttalelse sier Grüne Liga at rettens avgjørelse viser at Tesla ikke står over loven. De kritiserer også delstatens ministerpresident Dietmar Woidke, som de mener har lovet Tesla ulovlig rask saksgang.

Partene har frem til tirsdag ettermiddag å komme med sine innspill.

Miljøvernere har vært kritiske til Teslas fabrikk lenge. Ikke bare fordi det må felles skog, men også fordi transportinfrastrukturen i området ikke er egnet for denne typen industri.

De mener videre at Tesla vil bruke store mengder vann. Dette frykter de skal gå på bekostning av drikkevannsforsyningen i området. Denne skal allerede være under press.

Motstandere viser til Teslas egne søknadsdokumenter, som har oppgitt et vannforbruk på 372 kubikkmeter i timen.

Elon Musk har kalt dette en misforståelse, og at det er snakk om toppforbruk, og ikke snittforbruk. Musk har også sagt at skogsområdet ikke er «en naturlig skog», og viser til at det er plantet skog.

Planen er at fabrikken skal produsere 150.000 biler i året fra neste år, og senere opp mot 500.000 biler i året.

Videoen viser arbeidet på Teslas tomt.