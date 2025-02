Trippelskvis vil ramme norske smelteverk hardt

– Aluminium i Europa er en døende kjempe.

Ordene tilhører Ole Løfsnæs i aluminiumsprodusenten Alcoa. Nylig samlet de, Hydro og Elkem pressen for å forklare hvordan CO2-kompensasjonen holder Norge utenfor listen over døende.

Men nå har bransjen fått større bekymringer. USAs president varsler 25 prosent toll mot EU, som Trump hevder at «ble skapt for å ødelegge for USA». Det setter en urovekkende tone.

Finansminister Jens Stoltenberg sier at den fryktede handelskrigen er i ferd med å starte, og at vi må være forberedt på «ganske alvorlige konsekvenser».

Trippel skvis

Stoltenberg advarer mot en trippelskvis:

Norge rammes av tollmuren rundt USA, dit vi eksporterer blant annet møbler og fisk Norge kan havne utenfor EUs tollmur. 64 prosent av eksporten vår går til EU. En full tollkrig mellom USA, Kina og EU vil ramme verdensøkonomien og bremse salget av olje, gass, stål, aluminium - alt.

Da vil også inflasjonen øke, og gud vet hvordan det vil gå med den stakkars norske krona.

Sunnmøre skvises først

Punkt én knekker ikke Norge. Bare tre prosent av eksporten vår går til USA. Men det kan skade Sykkylven, hvor nesten en tredel av alle privat ansatte jobber i Ekornes. Stressless-produsenten får 36 prosent av inntektene sine fra Nord-Amerika.

USA er også det største enkeltmarkedet for norsk sjømat. I januar kjøpt amerikanerne norsk fisk og skalldyr for 1,5 milliarder kroner.

Likevel er det punkt to som er virkelig skummelt. EU er et betydelig større marked for Norge enn USA. Trump har sagt at tollen vil gjelde «generelt», men nevnte spesifikt biler.

Og her kommer aluminium inn. Mye norsk aluminium går inn i tysk bilindustri. Hvis aluminium blir dyrere, blir biler dyrere. Folk vil kjøpe færre biler, og etterspørselen etter aluminium går ned.

Stressless-produsenten Ekornes har status i hele verden. Fabrikken på Grodås i Hornindalen produserer trekomponenter til de kjente stolene. Foto: Jørn-Arne Tomasgard

Canada-toll kan påvirke oss

Selv om Trump ombestemmer seg om EU-tollen, er ikke aluminiumen trygg. Tirsdag skal Trump innføre toll mot Canada. Da kan aluminium fra Canada finne veien til nye markeder, og påvirke prisen.

Norge er den største aluminiumsprodusenten i Vesten, men Canada lager over dobbelt så mye som oss.

Dette kan sammenlignes med da USA stengte grensen for kinesiske solceller. Da satte de kinesiske skipene kursen mot Europa i stedet, og markedet flommet over av billige, kinesiske solceller.

Kort tid etter gikk tre av fire norske wafer -produsenter konkurs. Den siste, Norsun i Årdal, stengte for godt nå i desember.

Europeisk aluminium halvert

Og nettopp Årdal er den mest aluminiums-avhengige kommunen i Norge. Allerede før Norsun-konkursen, sto Hydro Årdal for 40 prosent av privat sysselsetting i kommunen. Hele samfunnet svinger i takt med aluminiumsprisen.

De siste årene har den vært høy. Men årsaken er ikke lystig: Siden Russland stengte gasskranene til Europa i 2021, er den europeiske aluminiumsproduksjonen halvert. Hovedsakelig på grunn av høye energipriser.

Kilde: European Aluminium

Hydro stengte et relativt nytt smelteverk i Slovakia. Alcoa stengte et i Spania. Alcoas verk på Lista går fortsatt bare på 2/3 kapasitet.

Hydro har klart seg bra i Norge, på grunn av lange kraftavtaler. Likevel har også de tatt ned produksjonen på Husnes og Karmøy med 10 prosent, på grunn av lavere salg.

Både til bilindustrien, men mest til bygg og anlegg, som er den største avtakeren.

Fortsatt import fra Russland

I samme periode har grafen for kinesisk aluminiumsproduksjon gått bratt oppover. EU importerer også fortsatt aluminium fra Russland . Trolig kommer det inn mer enn statistikken viser, via Tyrkia.

Kina har i dag 60 prosent av verdensmarkedet, og kunne nok jafset i seg den norske andelen hvis de ville.

Aluminiumsproduksjon i millioner tonn, fra 1997 til 2023. Kina dominerer. Grafen viser India, Norge og USA, men ikke store produsenter som Canada og Russland. Kilde: OurWorldinData / Thema Consulting

Men de siste årene skal Kina ha fokusert på å dekke eget forbruk, og innført tak på 45 millioner tonn per år.

Ikke engang Kina har ubegrenset med strøm og kraftnett, og smogen som følger med kullkraftverkene er ikke veldig populære. I tillegg har den kinesiske byggebransjen hatt nedgang.

Håp og tro fra Stoltenberg

Den norske industrien holder foreløpig fast på troen om at EU skal ta oss inn under sine vinger, selv om vi ikke er med i EUs tollunion. Det gjorde de sist Trump var president og innførte toll.

Også Jens Stoltenberg har både håp og tro på at EU vil ta oss inn også denne gangen. Det er heller ikke i EUs interesse å gjøre egen import dyrere, argumenterer Stoltenberg.

EU-kommisjonens talsperson sier til NTB at EUs mottiltak vil være direkte rettet mot USA. Det kan bety at Norge er trygge på kort sikt.

Men en tollkrig mellom stormaktene vil gå ut over alle. Og ingen vet hva Trump finner på i morgen.