Tesla brøt med teknologiselskapet. Da mistet bilene masse funksjonalitet

Vi konkluderte nylig med at Tesla Model S fortsatt er en av de beste elbilene du kan kjøpe, til tross for over syv år på markedet.

En av årsakene er de hyppige oppdateringene Model S har gjennomgått siden lansering. Tesla har byttet ut motor, prosessorer, lys, støtfanger og luftfjæring, for å nevne noe. Likevel har de ikke lansert noe «versjon 2.0» av Model S, til forskjell fra hva mange andre bilprodusenter trolig ville ha gjort.

I tidslinjen nederst i saken får du en oversikt over endringer som er gjort med både maskinvaren og programvaren på Model S. Lista er ikke uttømmende, men vi har forsøkt å få med oss de viktigste endringene.

– Bilene fra 2013 holder seg godt

Satheesh Varadharajan, president i Tesla Owners Club Norway (TOCN), mener Tesla hele tiden har vært et utradisjonelt selskap. Selv om mange mener mye om Tesla, tror Varadharajan at utviklingen uansett hadde gått tregere dersom selskapet hadde oppført seg mer tradisjonelt.

– Tesla pusher ut ny teknologi når de føler for det. Det viser at de har tro på hva de utvikler, sier han.

Satheesh Varadharajan, president I TOCN. Foto: TOCN

TOCN-presidenten sier at de første norske Tesla-eierne i større grad godtok en slik aggressiv og utradisjonell tilnærming, ettersom det var spesielt interesserte som kjøpte bilen da.

– Det er ingen tvil om at de første bilene fra 2013 er gode biler i dag. Både batteriene og bilene har holdt seg godt, spesielt med tanke på at dette var et helt nytt selskap og deres første bil produsert for massene, sier Varadharajan.

Endringene forbedrer ofte bilenes funksjoner og ytelser, men ikke alltid.

Kraftigere maskinvare - men med dårligere programvare

I juli 2016 avsluttet Tesla og israelske Mobileye sitt samarbeid. Israelerne leverte den tekniske løsningen i det første Autopilot-systemet (kalt Hardware 1, eller HW1).

Bittert brudd Mobileye og Tesla kranglet om årsaken til bruddet: Mobileyes tekniske sjef Amnon Shashua sa i et intervju med Reuters at Tesla designet Autopilot-funksjonen på en måte som utfordret sikkerheten.

Tesla hevdet til samme medie at Mobileye forsøkte å tvinge Tesla til å avslutte intern utvikling av Autopilot-maskinvare, bruke Mobileye-løsningen i fremtidig biler og betale dem mer. Mobileye avviste disse påstandene.

Teknisk Ukeblad spurte Mobileye om bruddet da vi besøkte selskapet i 2017 (vi besøkte dem tilfeldigvis samme dag som Mobileye ble kjøpt opp av Intel for 130 milliarder kroner). Lior Sethon, leder for Mobileyes forretningsavdeling, ville da ikke kommentere bruddet.

Noe av bakteppet for bruddet var en dødsulykke i Florida i mai 2016, hvor Autopilot (med Mobileye-utstyrte HW1) var aktivert.

Tesla satte i stedet inn sin egen maskinvare, Hardware 2 (HW2), i bilene som ble levert fra oktober det året. De første versjonene av denne løsningen var ribbet for mange av førerassistentfunksjonene som fantes i Mobileye-utstyrte Teslaer.

Brukeren Byshop303, som både har eid en HW1- og en HW2-utstyrt bil, har laget et Google-regneark som lister opp funksjonene som forsvant med HW2, og tidspunktet likeverdige funksjoner kom tilbake igjen. Sentrale egenskaper som trafikkfølsom fartsholder, automatiske vindusviskere, kollisjonsvarsling, automatisk parkering og automatisk nødbremsing var deaktivert på den første utgaven av bilene utstyrt med HW2, ifølge regnearket.

Bilene fikk ikke likeverdige funksjoner før versjon 9.0 av Autopilot som kom i 2018, ifølge regnearket. Samtidig hadde Autopilot 9.0 da mange tilleggsfunksjoner som manglet ved HW1.

Varadharajan i TOCN mener dette er et eksempel på at ny teknologi ikke alltid er det samme som god teknologi.

– I starten var Tesla sin egenproduserte Autopilot godt under pari mot den mer robuste og velprøvde Mobileye-systemet som sitter på de første Autopilot-bilene.

Byttet ut flere ganger

Dette var også noe Tesla-sjef Elon Musk fortalte om i offentliggjøringen av endringen. Mediene, TU inkludert, nevnte tilbakeskrittet i sakene sine. Overskriftene dreiet seg imidlertid om Teslas påstand om at bilene nå skulle være utstyrt med teknologi for full selvkjøring. Senere har Tesla byttet ut maskinvaren i to omganger (HW2.5 og HW3) for å nå full selvkjøring en gang i fremtiden. De tilbyr gratis oppgradering til kundene som har kjøpt muligheten for fremtidig full selvkjøring (FSD).

– Spol frem til sent 2019 og nå 2020, så kan man kanskje si at Tesla endelig har klart å komme i mål med løftet sitt om å overgå Mobileyes maskinvare, sier Varadharajan.

Tesla Model S fra lanseringen i 2009. Bilde: Tesla Motors

Han peker på enkelte ting som fortsatt ikke er optimalt ved Autopilot.

– Eksempler på dette er fantombremsinger, automatisk opp- og ned i fart avhengig av ulike situasjoner og mer funksjonsrik navigasjon med muligheter for waypoints. Dette er elementer som TOCN gir tilbakemeldinger om og i mange tilfeller blir utbedret, sier Varadharajan.

Kan gå i surr

Med så mange løpende oppdateringer og endringer kan det fort gå i surr, selv for TOCN-presidenten.

– Jeg skal ærlig innrømme at selv jeg må holde tunga rett i munnen og tenke meg nøye om hvis noen spør meg om når ulike oppdateringer kom på banen. Jeg har stor forståelse for at nye og kanskje ikke veldig spesielt interesserte eiere kan bli forvirret, sier han.

Han sier kjøpere kan risikere å gå glipp av ny teknologi dersom man kjøper bil rett før en oppdatering. Hyppige maskinvareoppdateringer kan også få blandet mottakelse fra eksisterende eiere.

– Her er nok temperaturen varierende for ulike Tesla-eiere. Noen heier på hva Tesla får til, mens andre kan være mindre fornøyd da bilen deres kanskje kan føles litt utdatert. Personlig tror jeg de fleste som opplever Tesla uansett vil føle at dette er nytt for dem, sier han.

Han fremhever at Tesla spesielt konsentrerer seg om å forenkle bilproduksjonen. Musk har flere ganger ytret sitt ønske om å gjøre bilene billigere, slik at de blir tilgjengelige for flere mennesker.

Det var også bakgrunnen for planene Elon Musk la fram tidligere i høst: Nye produksjonsteknikker og battericeller skal halvere batteriprisen per kilowattime. Det spekuleres nå hvor disse batteriene kommer først. Musk har flere ganger twitret at den nye Berlin-fabrikken, som blant annet skal produsere Model Y for det norske markedet, vil få de nye 4680-cellene.

– De vil definitivt finne veien til nye biler om ikke så lenge. Hvor lenge er aldri godt å si – selv ikke Tesla har et konkret svar på dette, tror jeg, sier Varadharajan.

