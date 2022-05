Tesla åpner enda flere Supercharger-stasjoner for alle

Onsdag åpnet Tesla opp flere av ladestasjonene sine for alle – også de som ikke kjører en S, 3, X, Y eller Roadster.

Denne gangen åpner Tesla stasjoner i Sverige, Storbritannia, Spania, Belgia og Østerrike. Fra før av har de åpnet alle stasjonene i Nederland og mange stasjoner i Norge og Frankrike.

Det er bare en del av stasjonene som åpnes i denne omgang. Tesla har ikke laget noen liste over hvilke stasjoner det innebærer, men har et kart på sine hjemmesider.

Mange i Sverige

Der ser vi at alle nå kan lade i blant annet Töcksfors, Torsby og Uddevalla Hogstorp, men at Skellefteå-stasjonen enda ikke er åpnet for andre enn Tesla-sjåfører.

Det virker som ganske mange av stasjonene i Sverige er åpnet (41 av 60?), mens det kun er noen i Storbritannia, Spania, Belgia og Østerrike.

Ifølge Autoexpress åpner Tesla 15 av Storbritannias 87 Supercharger-stasjoner.

Vi har bedt Tesla Norge om mer informasjon om hvilke som har åpnet, og vi oppdaterer saken hvis vi får svar.

Alle norske elbilister vil kunne lade på de åpnede stasjonene.

Vil åpne nettverket for alle

Man må laste ned og registrere seg i Tesla-appen for å kunne lade på stasjonene. Prisene er noe høyere (rundt 40 prosent) for andre enn Tesla-sjåfører. Dersom man betaler Tesla 129 kroner i måneden, får man samme priser som Tesla-eiere.

Åpningen er del av et prøveprosjekt som startet i Nederland i november 2021.

Tesla skriver på sine support-sider at de alltid har hatt ønske om å åpne ladenettverket sitt for andre for å få flere til å kjøre elektrisk og utvide antall stasjoner.

Tidligere denne måneden åpnet Tesla opp 42 nye ladesteder i Norge. 58 av 89 Supercharger-steder i Norge er nå tilgjengelig for alle.