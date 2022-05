Tesla åpner 42 nye ladestasjoner for alle

I januar åpnet Tesla for første gang noen sine ladestasjoner i Norge for alle elbiler med CCS-ladekontakt. Nå følger de opp med å åpne enda flere av sine stasjoner.

Se en oversikt over alle åpne ladesteder nederst i artikkelen.

Det gjør at antallet offentlig tilgjengelige Tesla Supercharger-stasjoner går fra 16 til 58, fra Varangerbotn i nord til Lyngdal i sør.

Ifølge Tesla gjør dette at de nå tilbyr Norges største nettverk av offentlig tilgjengelige høyeffektladere og at det nå er over 30 prosent flere tilgjengelige CCS-ladepunkter enn det var før utvidelsen. Til sammen er 812 av Teslas ladeuttak i Norge tilgjengelige for alle elbilbrukere.

Ifølge Nobil.no er det til sammen 1198 Tesla-ladepunkter i Norge. Dermed er 67,8 prosent av alle Supercharger-uttakene tilgjengelige for alle biler med CCS-kontakt.

31 stasjoner for kun Tesla-eiere

Det er fremdeles 31 av Teslas totalt 89 ladessteder som ikke er tilgjengelig for alle. Tesla Norge opplyser at dette handler om at enkelte grunneiere har avtale om at ladestasjonene kun skal brukes av Tesla-kjøretøyer, eller at det i utgangspunktet er høy trafikk på de aktuelle ladestedene.

I tillegg har Tesla ladestasjoner steder hvor også andre aktører tilbyr lading. Et eksempel vi ser er er Circle K i Gulsvik, som har 22 Tesla Supercharger-stasjoner. Her har Circle K til sammen 7 egne CCS-ladeuttak. Det er antakeligvis ikke i Circle Ks interesse å konkurrere mot Tesla på egen grunn.

Etter hva vi erfarer har Teslas offentlige ladetilbud så langt vært ganske lite brukt. Det kan tenkes å henge sammen med lite kjennskap til tilbudet og at få elbilister utover Tesla-eiere har for vane å lade på deres stasjoner. Nå som mesteparten av ladenettverket er tilgjengelig for alle, kan det tenkes at flere vil se på Tesla Supercharger som et alternativ.

Prisene varierer fra sted til sted

Det er for øvrig ingen endring i prisen for tjenesten. For alle Teslas ladestasjoner var prisen i snitt 4,71 kroner per kilowattime i april, ifølge Tesla Owners Club Norway. De dyreste stasjonene i april tok fem kroner per kilowattime. På de rimeligste kostet strømmen rett over 4 kroner per kilowattime.

Dette er prisene for Tesla-eiere og de som betaler for Tesla Supercharger-medlemskap. For ikke-medlemmer tar Tesla et «drop-in»-påslag på et sted mellom 40 og 60 prosent, opp til 6,90 kroner per kilowattime i skrivende stund. Medlemskap koster 129 kroner i måneden.

For å lade på Teslas ladestasjoner må du installere Tesla-appen og legge inn et betalingskort. Lading startes via denne appen.