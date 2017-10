Terje Søviknes feilinformerte Stortinget om lønnsomheten på Goliat: – Svært alvorlig

Olje- og energiminister Terje Søviknes har feilinformert Stortinget i forbindelse med et skriftlig svar til SVs Heikki Holmås om Goliats lønnsomhet.

Det skriver oljetidsskriftet Upstream i dag.

Olje- og energiministeren hentet inn info fra det italienske oljeselskapet Eni. Nå skylder departementet på ukorrekt info fra Eni.

– Dette er en skandale. Jeg kan ikke forstå annet enn at dette må ende med mistillit, sier Bellona-leder Frederic Hauge til Teknisk Ukeblad.

Bakgrunnen for saken er et skriftlig spørsmål Heikki Holmås sendte til olje- og energiministeren mot slutten av september.

Måtte dementere opplysningene

Her lurte han på hvilken oljepris som er nødvendig for at Staten skal sitte igjen med positiv nåverdi ved Goliat-utbyggingen.

Det er Søviknes sitt svar til representanten som nå vekker oppmerksomhet.

Her har nemlig olje- og energidepartementet hentet inn kalkyler fra interne Eni-regnskap.

Olje og energiminister Terje Søviknes, her i forbindelse med åpningen av den nye vindparken, Hywind. Foto: Eirik Helland Urke

– Operatøren anslår at feltets samlede inntekter, fratrukket driftskostnader, overstiger investeringskostnaden i 2019/2020, Ifølge Eni er utbyggingen med selskapets interne forutsetninger, herunder avkastningskrav, lønnsom med en gjennomsnittlig oljepris på om lag 50 dollar fatet over feltets levetid, heter det i svaret fra Søviknes.

I ettertid har altså olje- og energiminister Søviknes sett seg nødt til å dementere deler av sitt skriftlige svar.

– I mitt svar oppga jeg, basert på informasjon fra operatøren, 2019/2020 som årstall for når feltes samlede inntekter, fratrukket driftskostnader, overstiger investeringskostnaden. Selskapet har nå opplyst at det har oppgitt galt årstall til departementet. Riktig årstall er 2022, ifølge Søviknes.

Men heller ikke her svarer Søviknes på det som er det egentlig spørsmålet: Altså hva som vil gjøre at Goliat-feltet skal gå i pluss for staten.

Mer om Goliat-utbyggingen: Marerittet fra Korea



SV: Svært alvorlig

Han skriver dog at det er for tidlig å si hvor mye som blir produsert fra feltet.

– Først etter at produksjonen er avsluttet kan man ha et endelig svar på lønnsomheten av utbyggingen, ifølge Søviknes.

Ifølge Upstream er det heller ikke inkludert en diskonteringsrente på 7 prosent som gjøres gjeldende for olje- og gassprosjekter i Norge, for at man skal finne nåverdien.

Det er også sådd tvil om break-even-prisen som oppgis på 50 dollar fatet, er realistisk.

Lars Haltbrekken (SV) som sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget sier til Teknisk Ukeblad at de synes denne typen feilinformering av Stortinget er svært ugreit.

– Dette er svært alvorlig. Dette er en av de største investeringene som har blitt gjort i Norge. Prosjektet har vært belemret med skandaler gjennom sikkerhetsproblemer og kostnadsoverskridelser. Deretter går olje- og energiministeren til det samme selskapet for å innhente info om økonomien, sender det til Stortinget, og så viser det seg å være feil.

– Dette burde han ha dobbeltsjekket. Olje- og energidepartementet eller Oljedirektoratet burde selv ha sittet på såpass viktige tall, sier Haltbrekken.

Goliat-ansatte varslet myndighetene: 12 dager senere kom ulykken de hadde forutsett

Følger opp med flere spørsmål

Han reagerer også på at ministeren ikke svarer ordentlig på spørsmålet.

– Han snakker om bedriftsøkonomien til Eni. Vi spurte om samfunnsøkonomi, sier Haltbrekken.

SV-politikeren tviler på at Goliat blir samfunnsøkonomisk lønnsomt i det hele tatt.

– Søviknes svarer nå at det blir lønnsomt for Eni i 2022. Da er kanskje 60-70 prosent produsert. Jeg tviler på at dette blir samfunnsøkonomisk lønnsomt i det hele tatt, sier Haltbrekken.

Han sier at de nå kommer til å følge opp saken videre.

– Det er svært alvorlig å feilinformere stortinget. Vi følger opp med ytterligere spørsmål til statsråden i dag, sier han.

Olje- og energiminister Terje Søviknes, sier via sin kommunikasjonsavdeling at svaret hans er basert på tall som departementet innhentet fra operatøren.

– Dette er vanlig prosedyre, fordi det er operatøren som sitter på detaljene og den mest oppdaterte informasjonen om prosjektet, ifølge uttalelsen.

Han forklarer at så snart de ble oppmerksomme på feilen fra Eni, sendte de nytt brev til stortinget med det nye årstallet.

Teknisk Ukeblad har blant annet spurt Olje- og energidepartementet om hvorfor de har svart om bedriftsøkonomien i Goliat, og ikke samfunnsøkonomien, samt om de har innhentet tall fra Oljedirektoratet og om det er vanlig prosedyre å kvalitetssikre tall fra operatøren.

Søviknes svarer i en e-post via kommunikasjonsavdelingen følgende:

– Basert på informasjon fra operatøren, vil Goliat-feltets samlede inntekter, fratrukket driftskostnader, overstiger investeringskostnaden i 2022. Det er mange usikkerhet knyttet til framtidig kontantstrøm fra et oljefelt. Først etter at produksjonen er avsluttet kan man ha et endelig svar på svar på lønnsomheten av utbyggingen.

Videre:

– I henhold til vanlig prosedyre baserte jeg svaret mitt på tall departementet innhentet fra operatøren. Dette gjøres fordi det er operatøren som sitter på detaljene og den mest oppdaterte informasjonen om prosjektet.