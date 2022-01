Teknologitrendene i 2022

Som alltid starer CES i det små, et par dager før selve åpningen, ved at forskningssjefen i CTA- Consumer Technology Association, Steve Koenig forteller om de trendene han ser i sin krystallkule. Hvor går verden i år? Hva kommer til, hva har ikke livets rett? Vi har tatt en prat med han.

I år ble det faktisk et fysisk arrangement i Las Vegas, men ikke så stort som vanlig. Det er fremdeles 2200 utstillere og hele 800 av dem er startups fra hele verden. Det er streng kontroll og bare fullt vaksinerte kommer inn, i tillegg til at du må ha en fersk PCR-test for å komme inn i USA.

Slik vi har sett i Norge har salget av forbrukerelektronikk økt kraftig både i USA og andre deler av verden. Men lett har det ikke vært midt oppe i en alvorlig brikkemangel og transportkrise. Biler, som blir en stadig viktigere del av CES, står ferdigprodusert i titusener rundt omkring i verden og venter på vital elektronikk.

Det skjer mye på alle fronter, men Koenig trekker fram helse som en av de aller viktigste trendene som vil endre livene våre.

Ber vi forskningssjefen se enda lenger inn i krystallkula mener han at det vi har hørt om metaverse til nå bare er en sped begynnelse. Den kommer ikke nødvendigvis fra Facebook. Veldig mange orienterer seg nå mot den nye måten å konsumere innhold på.

