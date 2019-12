Teknologisjef Bjørn Olav og Hy5 har laget verdens første hydrauliske håndprotese

Trenger du en håndprotese, har valget stått mellom en som har kraft og en som er rask. En knøttliten elektromotor kan ikke være begge deler.

Men den norskproduserte protesen til Lillehammer-selskapet Hy5 klarer nettopp det, fordi den bruker to knøttsmå hydrauliske motorer. Selskapsnavnet spiller selvfølgelig på at det et Hy for hydraulisk, og «high five», som man gjør med hendene, uttales på samme måte.

Å lage en slik hånd, med små integrerte oljekanaler, har blitt mulig med 3D-printing. Det gjør at den både er billigere og mer kapabel enn sine tilsvarende rent elektriske konkurrenter.

I dag snakker vi med teknologidirektør i Hy5, Bjørn Olav Bakka.

Odd Richard Valmot og Jan M. Moberg.

Podkasten Teknisk Sett

Jan M. Moberg og Odd Richard Valmot i Teknisk Ukeblad er begge sivilingeniører med solid teknologisk bakgrunn. Hver uke snakker de om aktuelle teknologiske temaer i TUs podkast Teknisk sett.

