Teknologien som oppgraderer naturgjødsel

Etter rundt 30 år i Hydro og Yara sa forskningssjef Rune Ingels opp. Han ville følge sin lidenskap om å gjenopplive ideen om å bruke Birkelands lysbue til å fiksere nitrogen, som pantene trenger, fra luften.

Det aller meste av det husdyrene våre spiser kommer ut som urin og møkk, men det er ikke så bra gjødsel som man skulle tro. Rundt 30 prosent av nitrogenet, i form av ammoniakk, tapes til luft.

To prosent tapes til vann og så dannes det masse lystgass. Det er en klimagass som er rundt 300 ganger mer potent enn CO 2 .

Ingels, som i dag er teknologisjef i N2 Applied, og samboer Grete Sønsteby startet for ti år siden, og nå har de 30 ansatte. Nylig fikk de 25 millioner kroner fra EU som er svært interessert i teknologien deres.

I dag er det ikke alternativer til kunstgjødsel. Ubearbeidet naturgjødsel kan ikke gjøre jobben alene. Vi må tilføre kunstgjødsel. Gjorde vi ikke det ville halve jordens befolkning dø i løpet av et år.

N2 Applied prosesserer og tilfører NOx som gjør at nitrogenet bevares og at gjødselen blir så å si luktfri. Ved å bruke litt strøm for å drive anlegget og lysbuen, gjør bonden seg uavhengig av kunstgjødsel og reduserer klimautslipp og luftforurensing dramatisk.

