Nye tog til Østlandet blir ytterligere forsinket

– Alstom Transport meddelte nylig at de blir ytterligere to måneder forsinket, skriver prosjektleder Hans Arne Dingstorp i en epost til Aftenposten.

Alstom Transport er den franske togprodusenten som i januar 2022 ble hyret inn av statseide Norske Tog til å levere 36 nye lokaltog og 19 nye regiontog som skal gå i trafikk i Oslo-regionen, med opsjon på ytterligere 170 tog.

I februar i år skrev Tog24.no at togene blir forsinket i et halvt år på grunn av forsinkelser hos underleverandør. Han mente likevel at togene ville komme i trafikk i løpet av 2025. Med den nye forsinkelsen vil ikke togene komme i trafikk før i 2026, hvis alt går etter planen.

– Når innfasingen starter, vil det komme cirka ett nytt tog i uken i trafikk, skriver Dingstorp.

Etter planen skal de siste nye togene være i drift i 2027.