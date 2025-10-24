NRK-tomten på Marienlyst i Oslo kan bli til 1200 boliger

Planforslaget for utviklingen av Marienlyst er nå sendt inn, og Ferd, som er eiendomsselskapet til Johan H. Andresen og familien, har sendt ut pressemelding.

– Dette er et stort øyeblikk for oss i Ferd Eiendom. Vi kjøpte tomten i 2020, og etter flere år med grundig arbeid har vi endelig sendt inn planforslaget for Marienlyst, sier administrerende direktør Camilla Krogh i pressemeldingen.

Ferd kjøpte området og bygningene for minst 3,75 milliarder kroner, ifølge Aftenposten.

– Vi ønsker å bidra til en vakker og inkluderende by som passer inn i omgivelsene, åpner opp og inviterer alle inn. Vi mener at planen er et godt svar på Oslos bolig- og byutviklingsbehov, står det også i pressemeldingen.

Planen legger til rette for rundt 1200 boliger, næring og kulturtilbud og åpner opp et område som tidligere har vært lukket.

En stor bypark på størrelse med St. Hanshaugen skal bli det grønne hjertet i bydelen.

Et av hovedgrepene, skriver Ferd, er å bevare og gi nytt liv til Radiohuset. Det skal gå fra å være et lukket bygg til å bli et åpent hus for kultur, formidling og opplevelser, og et sted der næring, kunnskap og kreativitet møtes.