Superyachten til russisk oligark skal selges på auksjon i Florida

106 meter lange Amadea ble beslaglagt på Fiji i april 2022, men ligger nå ankret opp i San Diego i California. Millionene som salget vil innbringe, skal brukes til humanitær bistand til Ukraina.

Auksjonen blir holdt i regi av amerikanske marinemyndigheter, og lukkede bud tas imot inntil september. Budgivere må på forhånd deponere ti millioner dollar for å vise sin seriøsitet og for å delta i den videre prosessen.

Amerikanske myndigheter mener at yachtens eier er den russiske milliardæren Suleiman Kerimov, en nær venn og alliert av president Vladimir Putin. Kerimov ble satt på USAs sanksjonsliste i 2018 og på nytt i 2022.

Yachten går under hammeren etter at en amerikansk dommer i mars underkjente et krav om eierskap fra Eduard Khudainatov, tidligere sjef for det statlige olje- og gasselskapet Rosneft.

Dommerne mente at Khudainatov opptrådte som stråmann for den egentlige eieren.

Etter den russiske invasjonen i Ukraina startet daværende president Joe Biden et systematisk arbeid med å beslaglegge verdier til personer som står Putin nær. Dette programmet ble avviklet da Donald Trump rykket inn i Det hvite hus for annen gang.

Kongressen vedtok i fjor en lov som åpner for salg av russiske verdier.

Den 348 fot lange yachten Amadea er oppgitt å ha helikopterplattform, svømmebasseng, treningsform, spa-avdeling, åtte luksusrom som han huse 16 gjester samt diverse andre fasiliteter.