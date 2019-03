TechnipFMC skal bygge undervanns-anlegget til Sverdrup fase 2

Equinor tildeler TechnipFMC kontrakten for å bygge produksjonsanlegget som skal stå på havbunnen og installasjonen av dette for fase 2 av Johan Sverdrup-prosjektet.

Produksjonsanlegget består av fem bunnrammer og totalt 18 ventiltrær med tilhørende komponenter.

Verdien av kontrakten er på et sted mellom 75 og 250 millioner dollar. Det tilsvarer en kontraktsverdi på mellom 640 millioner kroner og 2,1 milliarder kroner, skriver TechnipFMC i sin pressemelding.

TechnipFMC har også hatt ansvaret for undervannsanlegget til første fase av gigantprosjektet.

Kontinuitet

Oppstart av fase 1 av Johan Sverdrup skal etter planen skje i november i år. Equinor skriver i sin melding at de nå tildeler undervannskontrakten også for fase 2, for å sikre kontinuitet og en helhetlig utvikling.

– Med dette har vi på plass undervannsløsningen for både første og andre fase 1 av feltutbyggingen. TechnipFMC er herved tildelt ansvaret for begge. Dermed har vi etablert et godt utgangspunkt for å kunne styrke samarbeidet om sikkerhet, effektivisering, forenkling og teknologiutvikling. Et tett samarbeid i gjennomføringsfasen legger grunnlaget for gode løsninger og videre forenklinger i driftsfasen, sier prosjektdirektør for Johan Sverdrup, Trond Bokn, i meldingen.

Kontrakten forutsetter godkjenning av Plan for utbygging og drift (PUD) for Johan Sverdrup fase 2, som ble overlevert myndighetene i august 2018.

– Betydelig kontrakt

Arnaud Piéton, president for subsea i TechnipFMC, påpeker at de har jobbet tett sammen med Equinor i å få til en strategisk samarbeidsavtale.

– Dette førrer til økt verdiskapning for begge parter og for fase 2 av Equinors Johan Sverdrup-prosjekt. Nå skal vi ikke bare levere havbunnsutstyr, vi skal også stå for installasjonen, sier han i meldingen fra selskapet.

Verken Equinor eller TechnipFMC opplyser bøyaktig hvor mye kontrakten er verdt. Begge henviser til at TechnipsFMC klassifiserer kontrakten som «betydelig», noe selskapet definerer som kontrakter mellom 75 og 250 millioner dollar.