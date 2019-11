Tech Awards: Årets hederspris til Statoil-nestor Arve Johnsen

– Denne prisen setter jeg svært høyt, spesielt fordi den deles ut av Teknisk Ukeblad – landets eneste mediekanal for teknologer, sier Arve Johnsen (85) etter at han i kveld ble tildelt årets hederspris i Norwegian Tech Awards.

Fra scenen takket han også de andre selskapene som var til stede, og påpekte:

– Selv i et lite land som Norge, er det tillatt å tenke stort.

– Stor del av æren for at norske ingeniørselskaper ble verdensledende

I begrunnelsen for prisen som ble delt ut av NITO-president Trond Markussen beskrives Johnsen slik:

«Han var den første ansatte i Statoil i 1972 og mannen bak selskapsnavnet. Med en usedvanlig drivkraft bygde han i løpet av 15 år opp Statoil til å bli et av verdens største oljeselskaper.

Norwegian Tech Awards Teknisk Ukeblad Media arrangerer årlig teknologikåringen Norwegian Tech Awards. En uavhengig jury kårer vinneren av hovedprisen.

Juryen består i år av: Lise Lyngsnes Randeberg, Tekna (juryleder). Alexandra Bech Gjørv, SINTEF. Morten Dæhlen, UiO. Håkon Haugli, Innovasjon Norge. Trond Markussen, Nito. Anne Borg, NTNU. Anne Kjersti Fahlvik, Forskningsrådet. Knut E. Sunde, Norsk Industri. Mette Vågnes Eriksen, Polyteknisk Forening. Jan M. Moberg, TU Media.

Hans tydelige ledelse preger norsk oljeindustri snart 50 år senere. Han var fast bestemt på at Statoil skulle operere uavhengig, men være et statlig selskap. Inntektene fra oljen skulle komme hele samfunnet til gode.

Årets hederspris går til en person som ikke er ingeniør, men siviløkonom og jurist. Likevel skal han ha en stor del av æren for at norske ingeniørselskaper er blitt verdensledende på teknologi for utvinning av olje og gass offshore – og at mange av disse teknologiene har stor verdi også innen helse og andre bransjer.

Direktør Statoil, Arve Johnsen, i mai 1974. Odin Drill i bakgrunnen. Foto: NTB Foto: NTB

Dagens og kommende generasjoner som skal nyte godt av et fond på 10.000 milliarder, har mye å takke denne mannen for».

Overfor TU vil Johnsen presisere at det er mange som skal ha æren for at Norge fikk en vellykket start som oljenasjon. Han karakteriserer de første årene som en dugnad, et samspill mellom næringsliv og politikere.

I 2008 satte Johnsen selv ord på norsk petroleumshistorie ved å utgi boka «Norges evige rikdom».

Levende opptatt av teknologiutvikling

– Jeg har bevisst brukte dette uttrykket fordi vi snakker om inntekter fra en virksomhet som for alltid har forandret Norge og vårt forhold til andre land.

I det samme intervjuet i TU i september 2008 spør vi om hva som er den viktigste arven etter Johnsen. Og han svarer:

– Det burde andre svare på, men det måtte være min evne til å skape et fantastisk godt lag som het Statoil hvor jeg var så heldig å være spillende lagkaptein.

Statoil-nestoren spådde i intervjuet at det norske oljefondet ville passere 10.000 milliarder kroner, et nivå som ble passert første gang tidligere i høst.

Fortsatt er Johnsen levende opptatt av teknologiutvikling, blant annet som medlem av Norges Tekniske Vitenskapsakademi.

– Det har skjedd en enorm utvikling i løpet av de siste 50 år. Du vet, vi har gått fra molekyler til elektroner og de har som kjent stor fart, sier Johnsen som tidlig på 70-tallet var statssekretær for et av sine politiske forbilder, industriminister Finn Lied.