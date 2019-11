Taycan og Tesla kniver om hederspris

Aldri før har så mange elektriske biler vært med i den europeiske Car Of The Year-kåringen. Hele ni elbiler, eller biler som også finnes i elektrisk utgave, er nominert til 2020-utgaven av COTY. To av disse hadde rekkevidde nok til å komme seg helt inn i finalen. Den ene er et tysk, kostbart råskinn som bare så vidt har satt sine brede dekk på norsk jord. Den andre er amerikansk, overkommelig og Norges soleklart mest solgte bil i år.

Første elbil-seier i 2011

Car Of The Year-kåringen ble født i 1964, og juryen teller i år 60 motorjournalister fra 24 land. I mange av disse landene er elektriske biler lite utbredt, men likevel var altså en tredel av de opprinnelig 30 kandidatene elektriske.

Likevel er elbilen ingen nykommer i COTY. Den fikk sitt store gjennombrudd i kåringen i 2011, da førsteprisen gikk til Nissan Leaf. Året etter snappet Chevrolet Volt/Opel Ampera førsteplassen. I 2014 fikk BMW i3 en annenplass i konkurransen, mens Tesla S kom på bronseplass. I fjor ble Jaguar i-Pace kåret til vinner av Car Of The Year – rett nok med nøyaktig like mange poeng som Alpine A110. (Jaguaren vant fordi 16 jurymedlemmer hadde i-Pace som sitt førstevalg, mens 16 medlemmer prioriterte Alpine.)

Kan bli første vinner fra USA

Hvis Taycan vinner, blir det første gang Porsche vinner prisen siden 1978, da 928 kjørte av gårde med seieren. Når leveransene til Norge begynner for fullt neste år, noe forsinket, kommer Taycan til å bli et ikke uvanlig syn i Norge. I høst kom faktisk hver tiende Taycan-bestilling fra Norge.

Tesla har ennå ikke vunnet, men Model S sikret seg en tredjeplass i finaleheatet i 2014. Skulle Tesla Model 3 vinne, blir det første gang i historien at en amerikansk bil vinner den europeiske kåringen.

Og skulle Model 3 ikke vinne, har den mye å trøste seg med. Det er ingen overdrivelse å si at bilen har tatt Norge med storm. Da Dagbladet og Dinside nylig hadde sin norske Årets bil-kåring, tok Model 3 en så soleklar førsteplass at den knapt kunne se de andre deltakerne i bakspeilet. Folketeslaen fikk 31,99 prosent av stemmene, mens sølvmedaljevinner Toyota RAV4 kun fikk 7,66 prosent. Også da fagjuryen skulle si sitt i samme kåring, tok Model 3 storeslem: seks av de åtte jurymedlemmene hadde budsjett-Teslaen på sin førsteplass.

Grunn til å feire

Model 3 er med veldig god margin Norges mest solgte personbil i år, nokså nøyaktig 50 prosent flere biler enn VWs e-Golf, som er på annenplass. Når nyttårsaften kommer, kan det være at Tesla har enda en grunn til å sprette champagnekorken: Som TU.no tidligere har fortalt, kan Model 3 bli norgeshistoriens mest solgte bilmodell i løpet av samme kalenderår. I1969 ble VW-boblen solgt i 16.699 eksemplarer, og tidligere i dag kunne elbilstatistikk.no melde at Tesla Model 3 hittil i år var solgt i 14.425 eksemplarer. Skal Tesla slå den 50 år gamle rekorden, må de altså få registrert over 2200 biler i løpet av de fem ukene som er igjen av 2019. Det kan høres bortimot umulig ut, men Tesla er kjent for å levere ut forbløffende mange biler rett før kvartalsavslutning – og bare i løpet av fire uker i mars i år fikk de registrert over 5300 eksemplarer av Model 3.

Kåres på Genevé-messen

Om seieren går til Taycan eller Model 3 – eller ingen av dem – vet vi 2. mars neste år. Da skal vinneren av COTY presenteres på bilmessen i Genevé. De andre finalistene i kåringen er BMW 1-serie (som nå har fått forhjulstrekk), Peugeot 208 (som også finnes i elektrisk versjon), den nye Renault Clio, hybriden Toyota Corolla og Fords nye små-SUV, Puma.