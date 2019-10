Syv videoklipp: Bulk, beundring og bråstopp med Teslas nye selvkjøringsfunksjon

I forrige uke begynte Tesla å rulle ut versjon 10-programvaren til Model X, S og 3.

Blant nyhetene er smart summon-funksjonen, som lar deg tilkalle bilen via telefonen, uten å sitte i førersetet. Funksjonen skal fungere så lenge du er innenfor en radius på 60 meter av bilen og har fri sikt til doningen. Da skal du bare holde inne «Come to me»-knappen i appen, og se bilen komme.

Foreløpig er funksjonen kun tilgjengelig for amerikanske brukere. Elon Musk skriver i en Twitter-melding at han ikke er sikker på når smart summon kommer til Europa. Dette skal være avhengig av godkjenninger fra europeiske myndigheter. Videre vil funksjonen kun være tilgjengelig dersom man har kjøpt tilleggspakken som i fremtiden skal kunne gi full selvkjøring.

Tesla skriver i et blogginnlegg at funksjonen er perfekt for de som for eksempel er på parkeringsplassen med full handlevogn, håndterer et masete barn eller rett og slett ikke ønsker å gå til bilen. Innholdet i blogginnlegget er litt motsigende med hva de skriver på sine support-sider: at funksjonen kun er ment for private parkeringsplasser og oppkjørsler.

Bilene er utstyrt med åtte kameraer, tolv ultralydsensorer og en radar som peker fremover. Informasjon fra disse sensorene kvernes sammen i bilens datamaskin og legger grunnlaget for selvkjøringen.

Videobonanza

Twitter og andre sosiale medier flommer over av videoer som demonstrerer funksjonen. Det kan se ut til at flere av brukerne ikke leser teksten på support-sidene, men heller tester funksjonen mer i tråd med hva som står i det nevnte blogginnlegget.

Menneskefrie, selvkjørende Teslaer skaper beundring og latter, men også nestenulykker og sammenstøt. Musk skriver på Twitter at funksjonen er prøvd ut over 550.000 ganger, bare få dager etter lansering. Dermed er det kanskje ikke så rart at det rapporteres om noen bemerkelsesverdige episoder:

Robbie Hasans Model 3 er nær ved å kollidere på vei til stedet Hasan står på:

Det kan se ut som bilen nestenkolliderte da den skulle kjøre over en vei for å komme til Hasan, noe funksjonen ikke er designet for. Hasan skriver imidlertidig i Twitter-tråden at hele området var en parkeringsplass. Hasan skriver at han løftet fingeren fra "Come to me"-knappen da han sa at bilen ikke stoppet, men han er usikker på om teslaen til slutt stoppet på grunn av det eller om den stoppet av seg selv.

Shareef Yousef deler en video hvor han tilkaller bilen sin mens det regner, lyner og tordner:

@Tesla @elonmusk you’ve ruined every other car on the planet for me, and especially my children who are any where from 2 to 10 years away from driving. pic.twitter.com/E4MS4WekP9 — Shareef Yousef (@shareef777) September 28, 2019

David Guajardo deler to videoer av samme situasjon, hvor han kolliderer med en ryggende bil på en parkeringsplass mens smart summon-funksjonen er i bruk. Han spør Twitter-samfunnet om hvordan han skal gå frem.

Other party thinks that I was actually driving because I ran to my car before he got out. Please give me some advise. @LikeTeslaKim @TesLatino @Model3Owners @teslaownersSV @teslamodel3fan pic.twitter.com/ScE12wHqA9 — David F Guajardo (@DavidFe83802184) September 28, 2019

Jonathan Choe er imponert over funksjonen og skriver at dette kan være fremtidens måte å kjøre ungene til skolen:

David Havasi er tydelig fornøyd med sin Tesla: