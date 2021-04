Sykkelen uten kjede kan være i salg fra neste sommer

– Vi i Ceramicspeed er spesialister på drivlinjer og komponenter, men ikke på å bygge komplette sykler. Derfor har vi hatt behov for å finne en partner, sa Dennis Løh i danske Ceramicspeed til tu.no for noen uker siden.

I dag kom oppdateringen gjennom en pressemelding:

«Ettersom Driven er et produkt som ligger utenfor kjernen for Ceramicspeed, har vi nå opprettet en spinout-enhet under navnet Driven Technologies Inc. Basert i Boulder og finansiert av eksterne investorer, vil Driven Technologies Inc. akselerere den endelige utviklingen av Driven-teknologien. Målet er å ha et fullt utviklet produkt som er klart for produksjon innen en estimert tidsramme på 12–18 måneder», skriver de.

Det nye selskapet samarbeider blant annet med sykkelprodusentene Specialized og Canyon for å få en ferdig sykkel ut i markedet.

Sparer energi

Danske Ceramicspeed fikk mye oppmerksomhet under Eurobike 2018, da de viste fram prototypen på sin Driven-sykkel.

The Lux er en prototyp på terrengutgaven av syklene Ceramicspeed har under utvikling. Foto: Ceramicspeed

De skrotet det tradisjonelle sykkelkjedet, satte på aksling, og presenterte et nytt drivverk som skulle gi 99 prosent effektivitet. Altså skulle kun én prosent av energien gå tapt under overføring fra pedal til bakhjul, mens de beste konkurrentene kunne vise til en effektivitet på rundt 97 prosent.

Den sparte energien skal kunne utnyttes til framdrift og høyere fart.

Men det var et par haker ved prototypen: Sykkelen var ikke i stand å skifte gir, og den kunne ikke bære vekten av en syklist.

Siden har utviklingen kommet noen vesentlige steg videre.

– På Eurobike i 2018 hadde vi med et konsept for å vise verden at dette er mulig. Året etter demonstrerte vi at vi klare å skifte gir rent mekanisk, uten å ha en fører på sykkelen. Siste framskritt er at vi har syklet i høy fart på bane. Fortsatt har vi ikke utført girskifte med fart og last samtidig, men det kommer, uttalte Dennis Løh til tu.no.

I protoypfasen har Ceramicspeed fokusert på å takle en output på inntil 250 watt, og ingeniørene jobber nå med å ta dette til neste nivå. Alternative materialer, forbedring av stresspunkter og små justeringer av design gjenstår for å få klar en sykkel som kan brukes av en rytter i fart. Det siste steget bør ikke bli særlig vanskelig, hevder Ceramicspeed selv.

De forbereder modeller både for terreng, landevei og bane.

Søker investorer

Danske Ceramicspeed har bare et knippe ingeniører ansatt. Nå ekspanderer de for å få fart på utviklingen. Foto: Chris Constantine/Ceramicspeed

Det nye selskapet må finansieres opp, og gründerne tyr til en kombinasjon av noen tunge investorer og en folkefinansieringsmodell, der hver enkelt må gå inn med minimum 1000 amerikanske dollar. Totalt skal Driven Technologies Inc. hente inn én million dollar, og det gjøres klokkeklart i avtaleteksten for investorer at prosjektet ikke er en garantert suksess:

«Investeringer som er gjort i henhold til både regelverk CF og regel D innebærer en høy grad av risiko, og de investorene som ikke har råd til å miste hele investeringen, bør ikke investere.»

Men folkene bak er ukuelige optimister.

– Under test i en velodrom har vi syklet i 45 km/t og oppnådd 99,2 prosent effektivitet. Det gir verdens mest effektive drivverk, har teknologidirektør Jason Smith i Ceramicspeed rapportert.

Han mener deres teknologiske tilnærming kan endre på hvordan resten av sykkelindustrien tenker drivlinjedesign. Driven består nå av et fast frontdrev og et elektronisk kontrollert og skyvbart bakdrev.

Det er ukjent hva sykkelen vil koste i butikk, men som en del av investeringsplanen har Human Powered Solutions gjort en kostnadsanalyse hvor de anslår at materialkostnadene vil beløpe seg til 500 dollar per sykkel.

Her forklarer Ceramicspeed i detalj hvordan drivverk og girskiftesystem fungerer: