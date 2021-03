Sykkelen uten kjede er nærmere målet: – Verdens mest effektive drivverk

Danske Ceramicspeed fikk mye oppmerksomhet under Eurobike 2018, da de viste fram prototypen på sin Driven-sykkel:

De skrotet det tradisjonelle sykkelkjedet, satte på aksling, og presenterte et nytt drivverk som skulle gi 99 prosent effektivitet. Altså skulle kun én prosent av energien gå tapt under overføring fra pedal til bakhjul, mens de beste konkurrentene kunne vise til en effektivitet på rundt 97 prosent.

Den sparte energien skal kunne utnyttes til framdrift og høyere fart.

Men det var et par haker ved prototypen: Sykkelen var ikke i stand å skifte gir, og den kunne ikke bære vekten av en syklist.

Siden har utviklingen kommet noen vesentlige steg videre. Mer om det lengre ned.

– Verdens mest effektive drivverk

Den teknologiske videreutviklingen av sportsutstyr har de siste årene vært formidabel. Også for sykler, både innen materialvalg og funksjonalitet, men når vi snakker om sykkelens drivlinje, har det vært lengre mellom innovasjonene. Riktignok er girsystemene blitt forbedret og ulike former for kraftoverføring har blitt utforsket, men det klassiske kjedesystemet har bestått.

Det var dette Ceramicspeed ville gjøre noe med.

The Lux er en prototyp på terrengutgaven av syklene Cermaicspeed har under utvikling. Foto: Ceramicspeed

Løsningen deres skal veie mindre, ta mindre plass og ha lavere luftmotstand. Det skal også ha nær 50 prosent lavere friksjon enn konvensjonelle drivlinjer. Dette oppnår de ved å fjerne kjedet med sine åtte ulike punkter der glidefriksjon oppstår, og erstatte det med en drivaksel som bare har to punkter med rullende friksjon.

– Under test i en velodrom har vi syklet i 45 km/t og oppnådd 99,2 prosent effektivitet. Det gir verdens mest effektive drivverk, sier teknologidirektør Jason Smith i Ceramicspeed.

Han mener deres teknologiske tilnærming kan endre på hvordan resten av sykkelindustrien tenker drivlinjedesign.

Her forklarer Jason Smith i detalj hvordan drivverk og girskiftesystem fungerer:

I salg i år?

Dennis Løh i Ceramicspeed oppsummerer veien mot målet slik:

– På Eurobike i 2018 hadde vi med et konsept for å vise verden at dette er mulig. Året etter demonstrerte vi at vi klare å skifte gir rent mekanisk, uten å ha en fører på sykkelen. Siste framskritt er at vi har syklet i høy fart på bane. Fortsatt har vi ikke utført girskifte med fart og last samtidig, men det kommer.

Så når vil sykkelen være ferdigutviklet og klar for salg? Løh varsler at det vil komme store nyheter i starten av april.

– Vi i Ceramicspeed er spesialister på drivlinjer og komponenter, men ikke på å bygge komplette sykler. Derfor har vi hatt behov for å finne en partner. Sykkelen vil komme i produksjon, og dere får snart vite mer, sier Løh.