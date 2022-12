– Situasjonen er relativt akutt, sa statsminister Ulf Kristersson på en pressekonferanse i Stockholm fredag formiddag.

– Vi vil ikke skape panikk på noen måte. Men vi vil si at det er et vanskelig problem og at det finnes betydelig risiko, sa Kristersson.

Det var VG som omtalte saken først av norske medier.

Vil importere fra Norge

Fredag kveld klokken 21 stenges Sveriges største kjernekraftreaktor, Oscarshamn 3, for vedlikehold. Dermed øker faren for utkobling fra «lav» til «reell risiko» for utkobling fra strømnettet, skriver VG.

Svenska kraftnäts generaldirektør Lotta Medelius-Bredhe sa på pressekonferansen at Sverige vil kunne importere mer strøm fra Norge de nærmeste dagene, for å dempe risikoen.

– Vi ser for helgen, gitt våre prognoser, at vi har et importbehov til sørlige Sverige på opptil noen hundra megawatt. Det importbehovet ser vi at vi kommer til å kunne få fra eksempelvis Norge.

– Den kommende uken har vi større behov, det blir kaldere og er ikke lenger helg. Også der vi har gode muligheter til import fra Norge, Polen og Tyskland, sa Medelius-Bredhe.

Tre atomreaktorer ute

På pressekonferansen sa Medelius-Bredhe at selv om det er bedre fyllingsgrad i både gasslagrene i Europa og i vannmagasinene i Norge, er det fortsatt usikkerhet rundt kjernekraften i Frankrike.

Oskarshamn 3 tas ut av drift klokken 21 i kveld og kommer til å være stengt i noen dager.

Kjernekraftverket Ringhals 4 er stengt til 23. februar. Også Ringhals3 skal delvis repareres i helgen, forteller Medelius-Bredhe.

Statnett: Ingen bekymring i Norge nå

Det svenske og norske kraftnettet er koblet tett sammen og situasjonen i Sverige kan slå inn på prisen på strøm i Sør-Norge.

Samtidig oppfordres husholdninger og næringsliv i Sverige nå til å spare det de kan av strøm, og senke innetemperaturen.

Svenska Kraftnät advarte om fortsatt svært høye priser i Sverige.

Statnett sier til Teknisk Ukeblad at de har en tett operasjonell dialog med sine svenske kolleger og følger situasjonen tett.

– Det nordiske systemet er koblet tett sammen, men vi ser ingen bekymringer for situasjonen på vår side nå. Vi vil bistå og er glad for at kapasiteten mellom våre to land er bedret igjen, sier Martha Hagerup Nilson, kommunikasjonssjef i Statnett til TU.

– Har Norge nok kapasitet til å levere noen hundre megawatt ekstra til Sverige?

– Vi har løpende dialog med svenskene om hvordan vi kan bistå, sier Nilson.

Kan fyre opp oljekraftverk

Svenska kraftnät minner om at Sverige har en back-up i oljekraftverket Karlshamnsverket. Dette ble også fyrt opp i fjor sommer, da det var akutt mangel på planlagt elektrisitetsproduksjon i Sør-Sverige.

Svenska kraftnät har også avtalt med Heleneholmsverket (biogass) og Ryaverket (gass) om mothandelsressurser. Da betales anleggene for å øke produksjon når kraftsystemet trenger det.

– Det gjør at vi får bedre flyt i våre ledninger og minsker risikoen for overbelastning. Da kan vi overføre mer kapasitet, hvilket er viktig i dette perspektivet, sier generaldirektør i Svenska kraftnät, Lotta Medelius-Bredhe.

De forhandler også om såkalt forbrukningsfleksibilitet, der store industrikunder får betalt av Svenska kraftnät for å skru av forbruket.

Reell risiko for utkobling

Men Svenska kraftnät har også sett over rutinene for eventuell utkopling, noe man mener er en reell risiko.

– Det er ikke nært forestående, men vi må forberede oss, sier Medelius-Bredh, ifølge Aftonbladet.

Energimyndighetens generaldirektør Robert Andrén sier at kommuner, fylker (län) og elnettshandel planlegger for hvordan det skal prioriteres i en situasjon der man må koble ut ved en storskala forstyrrelse i kraftsystemet.

– Vi kommer til å påskynda det arbeidet slik at vi er forberedte, sa Andrén ifølge Aftonbladet.

Han oppfordrer alle virksomheter som er følsomme for forstyrrelser i nettet om å ha reservekraftsløsninger på plass.

Statsminister Kristersson lovte å gi all informasjon til det svenske folket.

– For å minske risikoen for at dette inntreffer. Dette er litt som den amerikanske etterretningsinformasjonen før Russlands invasjon av Ukraina: Man forteller alt for at det ikke skal inntreffe, sa Kristersson.