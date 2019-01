Svenskene snudde bråfort: Vil ikke forby salg av Tesla likevel

Den svenske Trafikstyrelsen vil ikke forby salg av Teslas biler.

Dermed avsluttes et saksforløp som har versert siden 2015, der svenske myndigheter har undersøkt muligheten for å benytte artikkel 29 i EUs regler for trafikksikkerhet. I praksis ville dette kunne ført til et midlertidig forbud mot salg av elbiler fra Tesla i seks måneder.

Nyheten kommer dagen etter at Svenska Dagbladet kunne fortelle om saksforløpet, som for øvrig har foregått i stillhet siden 2015. I den kortfattede pressemeldingen nevner myndighetene også nyhetshistorien uten ellers å kommentere hvordan den har påvirket beslutningen om å trekke saken.

Saken startet som en reaksjon på Teslas selvkjørende systemer. Frykten var at det ville få konsekvenser for trafikksikkerheten, men dette er ikke lengre aktuelt, opplyser Trafikstyrelsen.

«Dette er en sak som vi har jobbet med i tre år, og vi er nå i ferd med å avslutte den fordi vi opplever at risikoen for ulykker med autopilotsystemet har blitt redusert, sier seniorrådgiver Anders Gunneriusson ved Trafikstyrelsen i Sverige i pressemeldingen.

Risikoen er redusert

Tesla oppdaterer styresystemene sine trådløst, og på denne måten la den amerikanske bilprodusenten ut oppdateringer med selvkjørende teknologi til blant annet Model S.

Tesla er for øyeblikket den eneste produsenten som foretar disse omfattende oppdateringene av styresystemer med en trådløs løsning.

Oppdateringene sendes ut på denne måte utenom myndighetenes kontroll, og Trafikstyrelsen i Sverige startet saken fordi de fryktet at den selvkjørende teknologien kunne føre til flere ulykker.

Teslas Model S ble i første omgang typegodkjent for hele EU i Nederland, men Styrelsen mente at EU-typegodkjenningen måtte utvides, siden det ble foretatt endringer på bilen, og at de kunne ha innvirkning på sikkerheten.

De svenske myndighetene har nå avsluttet saken om sikkerheten i Model S. Oppdateringene med selvkjørende teknologi har ikke vist seg å være et sikkerhetsproblem, slik myndighetene fryktet, opplyser Trafikstyrelsen i Sverige.

I en e-post til danske Ingeniøren skriver kommunikasjonssjef Maria Lantz hos Tesla i Danmark og Sverige at «alle produktoppdateringer vi (Tesla, red. anm.) introduserer til kjøretøyene våre i Europa overholder alle gjeldende EU-typegodkjenningskrav, og vi gjennomgår endringer som kan påvirke typegodkjenninger med relevante myndigheter. På den måten forbedrer vi løpende sikkerheten gjennom kjøretøyets levetid.»

Denne artikkelen ble først publisert på ing.dk.