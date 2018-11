Svensk selskap: Dette er neste generasjons sosiale robot

Websummit, Lisboa: – Hei, verden. Jeg heter Fred. Jeg er en sosial robot. Jeg er designet til å interagere med mennesker på den mest naturlige måten overhodet mulig, akkurat på samme måte som dere interagerer med hverandre.

Tirsdag lanserte det svenske selskapet Furhat Robotics, en spinnoff fra Kungliga tekniska högskolan (KTH), det de kaller neste generasjons sosiale robot i Lisboa. Samtidig presenterte de det de kaller verdens første operativsystem for sosiale roboter.

Furhat er et hode med en maske, plassert oppå en boks. Ulike tredimensjonelle silikonmasker bidrar til at roboten kan forvandles til forskjellige personer, til og med dyr.

Furhat kommer ikke til å ligge under mange juletrær i år - roboten selges i øyeblikket kun til bedriftsmarkedet. Foto: Furhat Robotics

Men det som virkelig gjør roboten levende, og som visuelt skiller den fra flere andre sosiale roboter, er en projektor plassert i nakken. Den projiserer animasjoner, nøye tilpasset masken roboten har på seg og skaper en illusjon av at ansiktet lever.

Kameraer tolker ansiktsuttrykk og fakter, mens servomotorer gjør at hodet kan bevege seg. I boksen under ligger datamaskinen.

– Alle sosiale roboter har i dag ulik software, ulike sensorer. Det eneste de har felles er at de har en bestemt personlighet. Hva om kjøper etterhvert vil ha en annerledes variant? En litt eldre, litt yngre eller med et annet lynne. Da må produsenten bygge en ny robot. Vi har prøvd å løse dette problemet, sa medgründer og toppsjef i Furhat Robotics, Samer Al Moubayed.

Selskapets svar på problemet er et operativsystem som skal fungere som en sofistikert plattform som gjør det mulig for utviklere i ulike industrier og verdensdeler å bygge avanserte applikasjoner for sosiale roboter.

– Vi forventer oss at mennesker kommer med fantastiske ideer og måter å bruke plattformen på, som kommer til å skape store endringer i markedet, utdypte Moubayed i en pressemelding i fjor høst.

Da hentet selskapet inn 20 millioner svenske kroner i en finansieringsrunde ledet av Balderton Capital.

Kan jobbe som veileder

Furhat Robotics vil selge roboten på bedriftsmarkedet. Tanken er at den kan gjøre en rekke oppgaver som i dag utføres av mennesker.

– Vi starter shippingen i dag, sa Al Moubayed tirsdag.

Under lanseringen han hvordan roboten fungerer som en flyplass-vert som forteller passasjerer hvor de skal levere bagasjen og informerer om flyet er i rute. Sekunder etter er roboten blitt en veileder som lærer opp butikkansatte i hvordan de håndterer ulike typer kunder. Så blir den en språklærer som kan lære bort 30 forskjellige språk, og som endrer ansikt for hvert språk den lærer bort.

Slik presenteres Furhat på selskapets hjemmeside. Artikkelen fortsetter under.

Selskapet viste også hvordan roboten kan bli en person som intervjuer jobbsøkere til en stilling, og tar en mer velfundert beslutning om hvem som er den beste kandidaten. Vi mennesker er tross alt i større grad styrt av forutinntatte holdninger og personlige preferanser.

Medgründeren mener sosiale roboter kan påvirke samfunnsutviklingen i like stor grad som pc-en og smarttelefoner har gjort.

– Dette er bare en teaser. Dette er bare noen få av tusen ting en sosial robot kan gjøre, sa Al Moubayed.

Koblet på dyplæring

Men hvor avansert er teknologien? Ideen til Furhat ble til på KTH i Stockholm, ved institutt for tale, musikk og hørsel. Systemet bruker stemmegjenkjenning og tracking. «Hodet» tolker tale, oversetter til tekst, syntetiserer talen (tekst til tale), som gjøres om til ansiktsanimering. I tillegg tolkes dataene fra kameraene.

Furhat kan kjøpes med forskjellige masker. Mange forskjellige animasjoner kan programmeres inn i systemet. Foto: Furhat Robotics

Furhat har lagt ned mye arbeid i å få roboten til å kunne formidle subtile signaler - og den siste tiden har de utviklet en ny teknikk som de selv mener styrker selskapets posisjon på markedet for sosiale roboter og kunstig intelligens.

– Tidligere var den mest følsomme delen av systemet, den som forvandler tale til tekst. Den fungerte veldig dårlig og gjorde at systemet heller ikke fungerte. Et av de store framskrittene har vært dyplæring i kombinasjon med talegjenkjenning. Vi har tilgang til store mengder data, raske prosessorer og delvis utviklede algoritmer, sa universitetslektor og medgründer Gabriel Skantze til NyTeknik i mai i år.

Skantze har jobbet med interaksjon mellom menneske og maskin ved KTH i to tiår. Furhat Robotics ble etablert i 2014, og teknologien utvikles i samarbeide med mange titalls selskaper, blant annet Honda, Intel, Deutsche Bahn, KPMG og Toyota.

