Avisen Dagens Nyheter har gransket den svenske flåtens bevegelser i forbindelse med den antatte sabotasjen av Nord Stream 1 og 2 i Østersjøen mandag 26. september.

Fredag bekreftet det svenske forsvaret at fartøy fra den svenske marinens befant seg i de aktuelle områdene utenfor den danske øyen Bornholm under to døgn før eksplosjonene fant sted.

Dagens Nyheter kan nå avdekke at et av marinens fartøy flere ganger blitt registrert i nærheten av åstedet for eksplosjonene, for så å dukke opp igjen i den russiske byen Kaliningrad.

På det minste befant fartøyet seg to kilometer fra åstedene for eksplosjonene.

Var innom begge åsteder for eksplosjonene

Fartøyet ble først registrert nær det som skulle bli åstedet for de tre gasslekkasjene på Nord Stream 1 rundt lunsjtider torsdag og fredag 22. og 23. september.

Kl. 23.56 fredag slo posisjonsdataene for fartøyet lenger sør, denne gang i nærheten av åstedet for eksplosjonen på Nord Stream 2. Da posisjonsdataene ble slått av kl. 12.13 lørdag, befant fartøyet seg tilbake nær åstedet for eksplosjonene på Nord Stream 1.

Årsaken til at posisjonsdataene forsvant på dette tidspunktet, er trolig at AIS (Automatic Identification System)-senderen om bord ble skrudd av for å skjule fartøyets bevegelser, ifølge avisen.

AIS Automatic Identification System (AIS) er et VHF-basert navigasjons- og antikollisjonsverktøy som gjør det mulig å utveksle informasjon mellom skip. AIS er påbudt for alle fartøy over 300 bruttotonn, samt passasjerskip og fiskefartøy over 15 meter. AIS informasjonen omfatter: Identifikasjon av for eksempel skipets navn, kallesignal eller IMO-nr. og MMSI-nr.

Navigasjonsfakta om for eksempel skipets posisjon, kurs og hastighet

Informasjon om skipets reise – for eksempel destinasjon, ankomsttid og hvor dypt det går.

Når fartøyet igjen dukker opp kl. 14.18 på søndag, befinner det seg utenfor den russiske byen Kaliningrad. Et grovt anslag for avstanden i luftlinje til åstedet for eksplosjonene er på om lag 20 mil.

Vil ikke kommentere om marinen jaget et fartøy

Det svenske forsvaret vil ikke kommentere til avisen om hva de gjorde utenfor Kaliningrad.

– Det kommenterer jeg ikke i detalj. Vi beveger oss i Østersjøen under havovervåkning. Akkurat hva vi gjør nå vi er ute, kommenterer vi ikke, sier pressesjef Jimmie Adamsson til Dagens Nyheter.

Han vil heller ikke svare på om det finnes en kobling til eksplosjonene ved Nord Stream 1 og 2.

– Jaget dere et mistenkt fartøy?

– Jeg kommenterer ikke slike saker. Vi kan bare konstatere at vi var i internasjonalt farvann, sier Adamsson.

Han bekrefter imidlertid at marinen befant seg «ett antall kilometer» fra den russiske territorialgrensen.

Ikke uvanlig at marinen slår av AIS-sendere

Dagens Nyheter oppgir å ikke ha identifisert noe annet fartøy som avviker langs marinens ruter.

Avisen presiserer også at kartleggingen ikke er dekkende, ettersom det ikke er uvanlig at marinen slår av AIS-senderne sine.

– Våre militære enheter kan velge mellom å ha AIS på eller av. Vi velger når vi vil synes, vi velger når vi ikke vil synes, sier Adamsson.