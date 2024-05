– For meg er det klart at den norske regjeringen rett og slett ikke lenger representerer bærekraftig havforvaltning. Vi trenger definitivt noen voksne til stede for å sikre rettighetene til fremtidige generasjoner av mennesker og andre levende arter.

Det skriver Liodden på sin Linkedin-profil, ifølge Aftenposten. Eiendommen på 60.000 mål har fått mye oppmerksomhet den siste uka etter at tomta i Søre Fagerfjord på Svalbard ble lagt ut for salg.

God timing for salg

Flere politikere har gått ut mot salget etter at advokat, Per Kyllingstad, fredag sa til Børsen at Kina var en mulig kjøper.

– Kina er en kjøper her, absolutt, det vet vi. Kina har interessert seg veldig i Arktis og ønsker å ta posisjoner. Så de er en svært nærliggende og reell kjøper. De er også tilknyttet Svalbard-traktaten.

Advokaten representerer eierselskapet i salget. Kyllingstad fortalte at de mener timingen er god med tanke på både geopolitiske forhold, økt fokus på Arktis, klimaendringer og situasjonen i Europa.

Til den amerikanske nyhetstjenesten Bloomberg sa advokaten at kjøperne får mulighet til å etablere et strategisk fotfeste i regionen.

Departementet mener de ikke kan selge

Det fikk næringsminister Cecilie Myrseth (Ap) til å steile. Tirsdag sa hun at Kulspids ikke har mulighet til å selge tomta uten samtykke fra norske myndigheter.

Myrseth mener en heftelse fra 1919 begrenser eierselskapet til å overlate rettighetene til tomta til andre.

Torsdag nedsabler også regjeringsadvokat Fredrik Sejersted salget. Han ber om at salgsprosessen innstilles og at annonsene umiddelbart fjernes, skriver Aftenposten.

Deleier Birgit Marie Liodden mener salget har fått ufortjent mye negativ oppmerksomhet i norske medier.

Tagget verdens rikeste

Hun skriver på Linkedin at hun helst ser at en engasjert filantrop kan ta vare på det «sårbare landet».

I innlegget har hun tagget en rekke kjente milliardærer og deres miljøorganisasjoner.

Bill and Melinda Gates Foundation, Jeff Bezos Earth Fund, Johan H. Andresen, prins Albert av Monaco, og en rekke miljøorganisasjoner, skriver Aftenposten.

– Regjeringen vår presser også bevisst på for å åpne dyphavet i Arktis for gruvedrift, i strid med de fleste allierte land – og påfører dermed aktivt en stor og irreversibel trussel både mot marine og landbaserte arter i Svalbard-regionen, skriver hun i innlegget.

Liodden er ifølge Aftenposten en kjent skikkelse i norsk shipping. Hun har vært direktør for shippingmessen Nor-Shipping og driver i dag The Ocean Opportunity Lab. Hun er også styreleder i Elbåtforeningen.

Birgit Marie Liodden eier bare fem prosent av aksjene i Aktieselskabet Kulspids. Det er Lioudmila og Arnt Årnes som har størst innflytelse over salget med rundt 60 prosent eierandel i eierselskapet.

Det er det internasjonale meglerfirmaet, Knight Frank, som markedsfører eiendommen i internasjonale medier.

– Vi snakker for tiden med en samling av ultrarike personer fra hele verden som alle har en lidenskap for bevaring og filantropi, fortalte Will Matthews fra Knight Frank til Euronews.