Næringsminister Cecilie Myrseth (Ap) mener at Aktieselskabet Kulspids ikke kan selge tomta i Søre Fagerfjord på Svalbard uten samtykke fra norske myndigheter.

– Det er heller ikke adgang til å innlede forhandlinger om eiendommen. Dette med bakgrunn i en heftelse som er tinglyst på eiendommen, sier hun til NRK.

Forhandlet med staten

Heftelsen stammer fra en avtale med staten i 1919. Hundre år senere var det forhandlinger mellom staten og Kulspids, men tilbudet staten ga, ble ikke akseptert av selgerne.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Yggdrasil-prosjektet: – Ambisjonen er å sette ny standard på norsk sokkel

Næringsministeren sier at de oppfattet at eierselskapet hadde forventninger om høyere beløp enn det som ble tilbudt.

Nå foregår det ingen forhandlinger mellom partene, men Ap-politikeren sier at de er villige til å ta opp forhandlingene innenfor realistiske rammer.

300 millioner euro

Mandag ble det kjent at PST var koblet på tomtesalget der Kulspids ber om 300 millioner euro – tilsvarende rundt 3,5 milliarder norske kroner – for tomta som utgjør 0,1 prosent av arealene på Svalbard.

– PST holdes orientert. Blir vi bedt om å gi våre vurderinger, gjør vi det. Utover det har vi ingen kommentar til saken, sa seniorrådgiver Eirik Veum i PST til TV2.

Advokat Per Kyllingstad representerer Kulspids i salget. Advokaten konstaterer overfor NRK at det ikke finnes tvil om at selskapet har adgang til å selge eiendommen, og mener det ikke foreligger noen heftelser for salget.

Les også Slik prøver han å splitte Norden

Bra timing for salg

– Departementet er velkjent med at det ikke ligger noen realitet bak heftelsen, og at det gjelder et låneforhold som for lengst er bortfalt, sier han til NRK.

Kyllingstad har tidligere uttalt til Børsen at timingen for salget av tomta er god med tanke på både geopolitiske forhold, økt fokus på Arktis, klimaendringer og situasjonen i Europa.

Til den amerikanske nyhetstjenesten Bloomberg sa han at kjøperen får mulighet til å etablere et strategisk fotfeste i regionen.

I helgen annonserte eierselskapet for eiendommen i Financial Times. Det skal ha skapt mye oppmerksomhet rundt salget.

− Kina har interessert seg veldig i Arktis og ønsker å ta posisjoner. Så de er en svært nærliggende og reell kjøper. De er også tilknyttet Svalbard-traktaten, sa advokat Per Kyllingstad til Børsen fredag i forrige uke.

Russisk kvinne er hovedeier

Venstres OIa Elvestuen mener selgerne opptrer utidig, mens Christian Tybring-Gjedde (Frp), er svært skeptisk til et mulig eiendomssalg til kinesiske interesser, ifølge Aftenposten.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonse Slik kan offshore olje- og gassproduksjon kutte utslipp av klimagasser

Mandag ble det kjent at største eier bak eiendommen på 60 kvadratkilometer er en kvinne som utvandret fra Russland og ble norsk statsborger i 1995. Kvinnen bor i dag i Latvia.

Siden hun ble norsk statsborger i 1995, har hun tatt en stadig større jafs av aksjene i eierselskapet Kulspids som ble grunnlagt av velstående familier fra Oslo i 1910.

I dag er den russiskfødte kvinnen majoritetseier med 50,2 prosent av aksjene i selskapet. Advokat Kyllingstad sier til NRK at eierne ikke ønsker noen eksponering.