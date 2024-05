PST er koblet inn i gigantsalg på Svalbard

− Nei, Kina er en kjøper her, absolutt, det vet vi. Kina har interessert seg veldig i Arktis og ønsker å ta posisjoner. Så de er en svært nærliggende og reell kjøper. De er også tilknyttet Svalbard-traktaten, sier advokat Per Kyllingstad til Børsen.

Han representerer selger AS Kulspids som ber om 300 millioner euro, tilsvarende rundt 3,5 milliarder norske kroner, for tomta som utgjør 0,1 prosent av Svalbard − og er på størrelse med Manhattan.

Eierselskapet mener timingen for salget er god med tanke på både geopolitiske forhold, økt fokus på Arktis, klimaendringer og situasjonen i Europa. Til den amerikanske nyhetstjenesten Bloomberg sier advokaten at en mulig kjøper får mulighet til å etablere et strategisk fotfeste i regionen.

Tomta på 60.000 mål har vært i eiernes hender i mer enn 100 år.

Eneste privateide

Arealene skal være de eneste privateide på Svalbard.

Kyllingstad sier til den amerikanske avisen at de har prøvd å selge eiendommen til ikke-kontroversielle kjøpere uten at det har ført frem.

Til Børsen sier den norske advokaten at det ikke er noen restriksjoner som begrenser et eventuelt salg til Kina.

TV2 skriver at PST nå er koblet på saken. De skal være i dialog med Nærings- og fiskeridepartementet om salget.

– PST holdes orientert. Blir vi bedt om å gi våre vurderinger, gjør vi det. Utover det har vi ingen kommentar til saken, sier seniorrådgiver Eirik Veum i PST til TV2.

Flere interesserte kjøpere

Advokat Kyllingstad sier til TV2 at det har vært flere interesserte kjøpere gjennom helgen. Den norske advokaten mener Svalbardtraktaten er krystallklar på at alle stater som er tilsluttet den, skal likebehandles, og at norske myndigheter ikke kan legge noen begrensninger på salget av eiendommen.

AS Kulspids annonserte eiendommen i Financial Times på lørdag. Det skal ha skapt mye oppmerksomhet rundt salget. Venstres OIa Elvestuen mener selgerne opptrer utidig, mens Christian Tybring-Gjedde (Frp), er svært skeptisk til et mulig eiendomssalg til kinesere på Svalbard, ifølge Aftenposten. Han sitter i utenrikskomiteen på Stortinget.