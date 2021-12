Supercharger-nettverket åpner snart: – Viktig del av utviklingen av Norges hurtiglader-kapasitet, sier Tesla

Torsdag er Tesla i møte med Samferdselsdepartementet om åpning av Supercharger-nettverket for alle elbiler.

Det kommer fram av innsynsdokumenter TU har fått tilgang til.

Patrik Gayer, som jobber med myndighetskontakt for Tesla i Norden, tok i slutten av november kontakt med departementet for å avtale et møte hvor Tesla skulle fortelle om planene for å åpne nettverket i Norge, samt besvare spørsmål myndighetene måtte ha.

I dag treffer Ole Gudbrann Hempel, sjef for Supercharger-nettverket i Norden, statssekretær Johan Vasara.

– Vi tror at dette prosjektet vil være en viktig del av utviklingen av Norges hurtiglader-kapasitet, skriver Gayer i en e-post til Vasara.

Tesla er som regel svært hemmelighetsfull når det gjelder fremtidige planer, og uttalelsen ovenfor er det lengste Tesla har gått i å bekrefte åpningen i Norge.

Ikke så mye data fra Nederland

I november åpnet Tesla ti hurtigladerstasjoner i Nederland som del av et prøveprosjekt. Etter hva TU forstår, har ikke Tesla fått så mye data fra testingen.

Nederlandske elbilister har rett og slett ikke benyttet muligheten i stor nok grad. Norge har over 430.000 elbiler, ifølge Elbilforeningen, og det er omtrent dobbelt så mange som Nederland. Sjansen for at tilbudet blir brukt, er med andre ord større.

Det er fortsatt uvisst hvor mange Supercharger-stasjoner Tesla vil åpne for alle elbiler i Norge og akkurat når det skjer.

25 prosent av norske hurtigladere er superchargere

Vi har spurt Samferdselsdepartementet om saken, men de har enda ikke svart. Tesla Norge kan ikke kommentere saken.

Ifølge Nobil har Norge nå 4000 hurtigladerpunkter. Tallet inkluderer CCS-punkter og Teslas nettverk, men ikke Chademo, ettersom de ofte deler lader med CCS. Tesla står for 1085 av disse laderne, altså rundt 25 prosent av totalen.

En åpning av alle disse stasjonene vil i så fall bety en stor økning for elbilistene som kjører noe annet enn Tesla.

Her kan du lese mer om hvordan Tesla vil åpne ladenettverket sitt.