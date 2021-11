Nå åpner Tesla opp sine ladere

Det har lenge vært snakk om at Tesla på et tidspunkt vil åpne sine ladere for andre bilmerker. Nå er dette i gang.

Tesla melder at de starter et prosjekt i Nederland hvor 10 av de totalt 35 Supercharger-stasjonene i landet åpnes, slik at biler fra andre produsenter kan lades der. De som ønsker å lade biler der, må laste ned Tesla-appen for tilgang og mulighet for betaling.

– Det har alltid vært vår ambisjon å åpne Supercharger-nettverket for andre elektriske biler enn Tesla, for derved å oppmuntre flere bileiere til å velge elektrisk. Dette støtter vår misjon om å akselerere verdens overgang til bærekraftig energi, skriver Tesla i en kunngjøring lagt ut på nettsidene.

De skriver videre at flere kunder betyr at ladenettverket kan utvides raskere. Målet er at alle elbilister i alle markeder skal kunne få tilgang til ladenettverket etterhvert.

Må være bosatt i Nederland

Tesla skal overvåke de aktuelle Supercharger-stasjonene med tanke på utnyttelse og kapasitet, og de skriver at de vil lytte til kundene om deres opplevelser.

De ti ladestasjonene er plassert mange steder rundt om i Nederland, og tilbudet er kun tilgjengelig for kunder bosatt der. Altså må man være registrert med adresse i Nederland for å få opp dette valget i Tesla-appen.

Tesla forventer å utvide ordningen til flere land, men angir ingen tidspunkter.

Det kan bli aktuelt å åpne flere ladestasjoner i Nederland dersom det er ledig kapasitet, skriver Tesla.

Betaler mer for strømmen

Endringen innebærer ingen endring i tilbudet for Tesla-eiere. Kunder som lader andre bilmerker, må imidlertid betale mer for lading enn Tesla-kunder.

Den økte prisen skal gjenspeile merkostnadene Tesla har for å legge til rette for andre bilmerker, og prisene varierer fra sted til sted. Det innebærer sannsynligvis å skifte ut ladeledninger slik at de kan rekke frem til ladeporter plassert på ulike steder på ulike biler.

Nøyaktig hva prisene er, kommer imidlertid ikke frem av meldingen på Teslas nettsider.

Her nevnes det at kundene kan tegne et ladeabonnement, men Tesla skriver ingenting om hva dette abonnementet innebærer eller hva det koster.

Tesla vil for øvrig fortsette praksis med sperreavgifter for kundene. Det vil si at man pålegges ekstragebyrer dersom man ikke kobler fra bilen når den er ferdigladet. Dette for å sikre at ladestolpen er tilgjengelig for andre kunder.

Ti Supercharger-stasjoner er åpnet i Nederland. Skjermbilde: Tesla

Vises i ladekartet

De aktuelle ladestasjonene kan sees i Teslas ladekart, hvor ladestasjoner åpne for alle elbiler er markert med egne symboler. Det er både de eldre versjon 2-stasjonene, som leverer inntil 150 kilowatt, og de nye versjon 3-stasjonene, som kan levere 250 kilowatt, som er åpne for andre kunder.

På spørsmål om når de forventer å åpne ladestasjoner andre steder enn i Nederland, svarer Teslas norske informasjonssjef Even Sandvold Roland at all informasjon de kan dele, er tilgjengelig på nettsiden og at han ikke kan svare på spørsmål utover dette nå.