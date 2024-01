Rederiforbundet sendte like før jul en advarsel til sine medlemmer om å unngå gjennomseiling i Rødehavet, i den grad det er mulig.

Audun Halvorsen, direktør for beredskapsavdelingen, sier til TU at anbefalingen gjelder inntil sikkerhetssituasjonen endrer seg til det bedre.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Vil du jobbe med offensive cyberoperasjoner?

I løpet av julen og nyttårshelgen har det vært flere episoder der sivile skip er angrepet av houthi-milits fra Jemen. Angrepene startet som en støtte til palestinere etter Israels krigføring på Gaza. Flere skip er truffet av missiler og droner, deriblant to norske. Flere rederier, deriblant Höegh Autoliners og Wallenius Wilhelmsen, vil holde seg unna inntil videre.

– Gitt sikkerhetssituasjonen er det nå et høyt antall skip som velger å unngå gjennomseiling i Rødehavet og seiler rundt Afrika. Dette gjelder også norsk-tilknyttede fartøyer. Vår forståelse er et norske rederier unngår gjennomseiling i den grad det er mulig, sier Halvorsen.

Direktør i Rederiforbundets beredskapsavdeling, Audun Halvorsen, sier at de har tett kontakt med myndighetene rundt situasjonen i Suezkanalen og Rødehavet,. Foto: Tore Stensvold

Normalt er det 40-50 norske skip i Rødehavsområdet.

Containerskipsrederiet Maersk har vært utsatt for missilangrep, men besluttet i julen å gjenoppta seilingene. Det standpunktet ble reversert etter at Maersk Hangzhou ble angrepet to ganger i løpet av årets siste døgn.

Kidnappingsforsøk

Houthi-opprørerne prøvde tidlig søndag 31. desember å ta seg om bord på Maersk Hangzhou, som senest lørdag ble utsatt for et missilangrep, opplyser den amerikanske sentralkommandoen (Centcom).

De små båtene var kun 20 meter unna handelsskipet da de prøvde å ta seg om bord. Det skal også ha blitt skutt mot skipet, ifølge Centcom.

Houthiene kapret i november bilskipet Galaxy Leader. Det maritime sikkerhetsselskapet Ambrey opplyser at skipet eies av Ray Car Carriers. Selskapet ble grunnlagt at Abraham «Rami» Ungar, kjent som en av Israels rikeste menn. Det driftes av japanske NYK Lines.

Maersk Hangzhou ble angrepet to ganger i løpet av 2023- årets siste døgn. To dager før beslutte Danmark å sende en fregatt til å beskytte sivil skipsfart. Foto: X/Piet Sinke

USA er til stede med flere militære fartøy i Rødehavet og avverget angrepene mot Maersk Hangzhou ved å skyte ned missiler og stanse småbåtene som førsøkte å kidnappe skipet. Flere av houthiene skal ha blitt drept.

Houthi-angrepene har fortsatt på nyåret og fått tyske Hapag-Lloyd til å innstille seilingene i Rødehavet for en uke. Onsdag 3. januar meldte britiske sjøfartsmyndigheter om opptil tre eksplosjoner nær et skip i stredet som forbinder Rødehavet og Adenbukta.

Militær beskyttelse

USA leder en koalisjon med ti nasjoner som skal beskytte skipstrafikken. Operasjon «Prosperity Guardian» ledes fra Combined Maritme Forces med hovedkvarter i Bahrain. Norge besluttet like før jul å sende inntil ti stabsoffiserer til Bahrain. De skal bidra til å koordinere innsatsen. Danmark sendte en stabsoffiser, men besluttet fredag 29. desember å sende en fregatt til Rødehavet nå i januar.

Det amerikanske krigsskip USS Gravely og helikoptre fikk stanset angrepet på Maersk Hangzhou nyttårsaften 2023. Foto: US Navy

– Vi er bekymret for den alvorlige situasjonen som utspiller seg i Rødehavet, der de uprovoserte angrepene mot den sivile skipstrafikken fortsetter. Det er avgjørende for dansk og internasjonal skipsfart og for utviklingen i regionen at man kan seile sikkert i området, sier Danmarks forsvarsminister Troels Lund Poulsen i en pressemelding.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonse Podcast: Slik kan hydrogenproduksjon bli mer bærekraftig

Vurderer

Den norske regjeringen har ikke sagt noe om å sende en fregatt, men varslet at bidraget kan bli justert, uten å spesifisere hva det kan bety.

Rederiforbundet vil ikke uttale seg spesifikt om Norge bør bidra med ytterligere innsats eller midler.

– Vi anerkjenner at Norge har uttrykt tydelig støtte og bidrar til operasjonen, «Prosperity Guardian». Inntil videre har Norge uttalt at man vil bidra med inntil ti stabsoffiserer til operasjonen. Dette vil være et positivt bidrag. Så legger vi til grunn at norske myndigheter vil vurdere hva som til enhver tid er de best egnede bidragene til operasjonen, i samråd med våre allierte, sier Halvorsen.