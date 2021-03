Studie: Molekyl i blodet avslører hvem som blir mest syk av covid-19

En studie fra Storbritannia viser at et bestemt signalmolekyl i blodet blant smittede briter kan gi en viktig indikasjon om hvem som er i fare for å utvikle alvorlig covid-19-sykdom.

Proteinet GM-CSF (Granulocyte-Macrophage-Colony-Stimulating Factor), som forskerne fant, økte betydelig i antall allerede i de tidlige stadiene av sykdommen hos dem som senere ble alvorlig syke, skriver Imperial College i en melding.

Sammen med universitetene i Edinburgh og Liverpool har de studert 500 koronapasienter i Storbritannia og sammenlignet med markører funnet i blodet til pasienter med influensa, inkludert den alvorlige A-varianten fra 2009, samt en frisk kontrollgruppe.

– Viktig for å kunne behandle korona

Her kunne de se at GM-CSF ikke dukket opp markant hos influensa-rammede eller hos pasienter med mild covid-19, men først og fremst hos covid-pasienter som fikk alvorlig sykdom. Og det viste seg i en ti ganger økt i konsentrasjon hos pasientene som endte med å dø av sykdommen.

Forskerne understreker at dette er viktig kunnskap for å kunne behandle covid-19, ettersom dem med sykdommen vil kunne se raskere hvor alvorlig den ser ut og begynne å bruke målrettet medisinering. Det økte antall markører dukket opp allerede i løpet av de første dagene etter symptomene.

Ifølge Imperial pågår kliniske studier med legemidler som spesifikt retter seg mot GM-CSF, men som ennå ikke er godkjent for bruk hos covid-19 pasienter.

Kan være avgjørende

Å hemme eller balansere utbruddet av signalmolekylet kan faktisk være avgjørende for hvor mye skade immunforsvaret kan gjøre på lungene.

Forskerne understreker som en reservasjon at det er mange signalmolekyler som utløser alvorlig sykdom, men at GM-CSF skilte seg spesielt ut og må derfor beskrives som en nøkkelmarkør.

De skriver også at GM-CSF i blodet ikke er et sikkert bevis på at du blir alvorlig syk, og at det derfor er behov for mer forskning før du kan være sikker på at det er et godt prognostisk verktøy.



Studien er publisert i Science Immunology.

Denne artikkelen ble først publisert på Ingeniøren.