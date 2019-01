Stortinget debatterer NH90-leveransene

Stortinget vil ha svar på hvordan helikopterprosjektet kunne gå over så lang tid og med så dårlige leveranser, uten at noen satte foten ned.

De 14 NH90-helikoptrene som Forsvarsdepartementet vedtok å kjøpe i 2001, skulle leveres i årene 2005–2008. Ti år senere har Norge fått åtte maskiner. Seks av dem kan bare brukes til trening.

Mandag var det åpen høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité om saken.

– Hvordan er det mulig at et prosjekt som har gått over så lang tid og med så dårlige leveranser, skal kunne passere gjennom, uten at noen setter foten ned og tar de nødvendige, gjerne ubehagelige, beslutningene for å rydde opp i dette? sier saksordfører Hans Fredrik Grøvan (KrF) til NTB.

– Det er en kritikk som rammer alle som har vært involvert i dette prosjektet, konstaterer han.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) og seks av hans forgjengere skal forklare seg om helikopterkjøpet i høringen.

– Det viktigste er å få svar på hvorfor vi har fått den situasjonen som vi har fått, nemlig at helikoptrene ikke kan leveres før 14 år etter at de skulle vært levert, sier Grøvan.

Bekymret for antall flytimer i 2019: Kystvakten fikk nesten ikke brukt de nye NH90-helikoptrene i fjor

Mange spørsmål

Saksordføreren lister opp en rekke spørsmål han og komiteen håper å få svar på i høringen:

* Hvordan har ansvarslinjene vært, hvem har hatt ansvaret for beslutningene?

* Hvor tett har politisk ledelse vært på Forsvaret når det gjelder beslutningsprosessene?

* Har myndighetene hatt tilstrekkelig kompetanse til å kunne inngå og følge opp denne typen kontrakter?

* Hadde kontrakten tilstrekkelige insentiver til at man skulle få det produktet man ba om og bestilte?

Først i 2022 er siste leveranse planlagt, selv om ingen i dag kan si det med sikkerhet heller.

I tillegg er antall flytimer for NH-90 dramatisk lavere enn forutsatt på grunn av et uforutsett stort behov for vedlikehold.

Riksrevisjonen om NH90-skandalen: Også Forsvaret må ta sin del av skylda

Kritikk fra Riksrevisjonen

Riksrevisjonens gjennomgang i fjor høst av investeringen er utgangspunktet for høringen. Svikt helt fra starten av helikopterkjøpet har fått alvorlige konsekvenser, både økonomisk og operativt, ifølge revisjonen.

Fra venstre: Saksordfører Hans Fredrik Grøvan (KrF), sekretær Hanne Koll Larsen og komitéleder Dag Terje Andersen (Ap) under mandagens åpne høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité om Forsvarets helikopterkjøp. Foto: Terje Bendiksby/NTB Scanpix

Rapporten viser at Forsvaret og skattebetalerne har brukt 8 milliarder kroner på noe som ikke er blitt levert. Kritikken omfatter dårlig planlegging, valg av leverandør, utforming av kontrakt og koordinering av helheten.

I tillegg kritiseres Forsvarsdepartementet for manglende oppfølging etter hvert som det ble klart at prosjektet med kjøp av nye forsvarshelikoptre, ikke gikk som Stortinget ønsket.

Forsvarsministrene som må svare for skandalekjøpet, er Bjørn Tore Godal (Ap), Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap), Grete Faremo (Ap), Espen Barth Eide (Ap), Ine Eriksen Søreide (H) og sittende forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H). Kristin Krohn Devold (H) kommer av praktiske årsaker til en egen del to av høringen onsdag 6. februar.