Store mengder mikroplast funnet i snøen i Arktis

Forskere har funnet store mengder mikroplast i snøen som faller i Arktis. Det tyder på at plasten suges opp og blåses med vinden til klodens fjerneste steder.

Forskerne undersøkte snø som var hentet fra Arktis, blant annet Svalbard, Nord-Tyskland, de tyske og sveitsiske Alpene og nordsjøøya Helgoland, og analyserte prøvene i laboratorier.

– Vi ventet å finne mikroplast, men vi er likevel overrasket over de enorme mengdene, sier Melanie Bergmann ved Alfred-Wegener-instituttet i Tyskland.

Forskningen deres viser at mikroplast suges opp i atmosfæren på samme måte som støv, pollen og eksospartikler og transporteres over lange avstander til de fjerneste regioner på kloden.

Høye konsentrasjoner

Bergmann sier at de fant den høyeste konsentrasjonen av mikroplast i snøen fra de bayerske Alpene, der en prøve viste 150.000 partikler per liter. Selv om konsentrasjonen var lavere i Arktis, viste en prøve fra Grønland en konsentrasjon på 14.000 partikler per liter.

Biologen Martin Wagner ved NTNU i Trondheim, som ikke var involvert i studien, sier at de høye konsentrasjonene som forskerne fant, delvis skyldes at de har brukt en metode som gjør at de finner partikler som er mindre enn bredden på hår, mye mindre enn tidligere.

Han sier at det viktigste ved studien, er at den viser hvordan mikroplast transporteres rundt i atomsfæren, og han viser til at det aldri før er påvist hvordan mikroplast kan lagres i snø og slippes løs når snøen smelter.

Fra lakk og klær

Bergmann sier at mikroplasten de finner, blant annet kommer fra maling og lakk som er brukt på biler og skip, gummi fra bildekk og materialer som kan være syntetiske fibre fra tekstiler eller emballasje.

Det er økende bekymring for hvordan mikroplast påvirker miljøet, selv om det ennå ikke er fastslått om eller hvordan mikroplast påvirker mennesker eller dyr.

– Vi må virkelig finne ut hvilken effekt mikroplast har på mennesker, spesielt hvis den inhaleres med luften vi puster, sier Bergmann.