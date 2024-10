Ifølge P4 er målet at 85 prosent av togene skal komme og gå til oppsatt tid, men så langt er Bane Nor langt unna målet.

– Det beklager vi, det er vi lei oss for. Vi skulle ønske at enda flere tog i Oslo-området var i rute, og vi jobber systematisk for å bedre punktligheten, sier pressevakt Anne Kirkhusmo i Bane Nor.

Ifølge Bane Nor er signalfeil hovedårsaken til problemene.

– I år har feil og mangler på togmateriellet til Vy påvirket. Og så er ett løp i Blixtunnelen på Follobanen stengt, og det er flere tog på jernbanen, noe som går utover kapasiteten, sier Kirkhusmo.

– Og så må vi bare håpe at de siste månedene i år blir så gode som mulig, sier hun.