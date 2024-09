Miljødirektoratet ønsker stans av all fiske i deler av Oslofjorden

Det innebærer forbud mot tråling, annet yrkesfiske og fritidsfiske i ti år, opplyser Klima- og miljødepartementet.

Fiskeridirektoratet foreslo før sommeren tre alternativer for tiltak i Oslofjorden. Miljødirektoratet har nå vurdert disse tiltakene og levert sin anbefaling.

– Vi støtter Fiskeridirektoratets alternativ som går ut på nullfiske i viktige deler av fjorden og mener det er nødvendig for å nå målene i tiltaksplanen for Oslofjorden, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Tiltaksplanen er tydelig på at det må tas grep i fiskerinæringen for å bedre miljøtilstanden i fjorden, ifølge Hambro. Hun viser også til en ny rapport fra Havforskningsinstituttet som slår fast at fritidsfiske og yrkesfiske til sammen er den største påvirkeren i Ytre Oslofjord.

– Det haster

– Det haster med å redde Oslofjorden. Jeg er fornøyd med at både Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet nå har kommet med sine faglige råd om nye tiltak innen fiskeri i Oslofjorden. Dette legger et godt grunnlag for regjeringens videre arbeid, sier klima- og miljøminister Tore O. Sandvik (Ap).

Han skal nå vurdere hvilke nye tiltak som skal innføres.

Miljødirektoratet mener også at sjøørretfisket må omfattes av forbudet til tross for at bestanden i dag forvaltes bærekraftig.

Generalsekretær Eldar Berli i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) er skuffet. Han mener Miljødirektoratet har gått for det mest ytterliggående alternativet fra Fiskeridirektoratet.

– Vi hadde ventet at direktoratet ville legge vekt på fagkunnskapen om fiskebestandene i fjorden. Selv om vi selvsagt skal frede og beskytte de bestandene som har behov, er det flere arter som klarer seg fint og som er viktige for de som engasjerer seg i fjorden ved å ha fiske som en viktig del av sitt friluftsliv, sier Berli.

Viser mistillit til sportsfiskere

Hambro sier at hun er klar over at mange fritidsfiskere har stor glede av sjøørretfiske.

– Når vi likevel har falt ned på å anbefale et totalt fiskeforbud, også for sjøørret, er det fordi vi legger avgjørende vekt på hensynet til å få bedre tilstand i Oslofjorden, og at et totalforbud vil være vesentlig enklere å kontrollere, sier Hambro.

Det gjør Berli oppgitt. Han mener det viser mistillit til sportsfiskerne.

– Fritidsfiskere er vant med å forholde seg til reguleringer og krav. Å begrunne en nedstenging med mulighetene for kontroll, er jo bare å velge den enkleste utveien uten å vektlegge verken kunnskap eller allemannsretten om å fiske i sjø, sier han.

NJFF har foreslått økt minstemål og vinterfredning av sjøørret som nye begrensninger på fisket, samt å vurdere å innføre maksmål.