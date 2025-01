Gass utgjorde over halvparten av produksjonen på sokkelen i fjor

– Jeg vil ikke si at jeg var overrasket da desember kom, men det var gledelig å registrere salgsrekorden. Vi har sett at det lå an til det, men plutselig så skjer det en nedstenging et sted, og da kunne rekorden røket, sier sokkeldirektør Torgeir Stordal til EnergiWatch.

Tallene fra 2024 er rekordhøye og slår gassrekorden fra 2022 på 122,8 milliarder kubikkmeter gass med god margin, ifølge Sokkeldirektoratet.

Omregnet til oljeekvivalenter, der 1000 kubikkmeter gass tilsvarer 1 kubikkmeter ekvivalenter, utgjorde gassen 52,1 prosent av norsk produksjon på sokkelen i fjor, ifølge avisen.

Bare i desember ble det solgt 11,2 milliarder kubikkmeter gass, en økning på 0,4 milliarder fra måneden før.