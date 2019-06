Stor skepsis til vaksiner i Europa

I Øst-Europa svarer 50 prosent at det er trygt å ta vaksiner i den globale undersøkelsen som er utført av Gallup for den britiske organisasjonen Wellcome.

Den tilsvarende andelen i Sveits og Østerrike ligger bare litt høyere enn i Øst-Europa.

Av alle de 144 landene som er undersøkt, er vaksineskepsisen mest utbredt i Frankrike. Her svarer bare 47 prosent at de mener det er trygt å ta vaksiner, ifølge BBC. 33 prosent av de spurte i Frankrike er direkte uenige i at det er trygt.

– Stor helserisiko

– I økede grad finnes det befolkningsgrupper og hele land i verden hvor tilliten til vaksiner faller og færre vaksinerer seg. Dette utgjør en stor helserisiko, sier Imran Khan i Wellcome til avisa The Guardian.

I Norge er tilliten til vaksiner høyere enn i mange andre europeiske land. Her svarer 83 prosent at det er trygt å ta vaksiner.

Undersøkelsen ble gjennomført som en del av Gallup World Poll mellom april og desember i fjor, og resultatene ble offentliggjort onsdag.

Ser konsekvensene

Også i mange utviklingsland er det høy tillit til vaksiner. Både i Bangladesh og Rwanda svarer nærmere 100 prosent at vaksiner er trygge, effektive og viktige for barn.

– Kanskje forklaringen er at mennesker i disse landene kan se hva som skjer hvis du ikke tar vaksiner, sier Khan.

Skepsis til vaksiner i vestlige land skyldes i alle fall delvis konspirasjonsteorier og feilaktige påstander som spres på nettet. Meslingutbrudd i en rekke land er knyttet til vaksineskepsis, som av Verdens helseorganisasjon (WHO) er utpekt til en av de ti største truslene mot global helse.