Stiv kuling og feilposisjonerte kjettinger forsinker hevingen

– Rambiz holder på å stramme kjettingene nå. Været er skiftende, slik at kranlekteren ligger litt annerledes enn tidligere, sier Jannicke Hauan Strand, kommunikasjonsrådgiver i Forsvarsmateriell.

11. januar meldte Forsvaret at KNM Helge Ingstad, som sank utenfor Bergen etter en kollisjon med tankskipet Sola TS i fjor høst, skulle være klar til å heves den 21. januar. Men onsdag morgen gjenstår det fortsatt arbeid for å klargjøre hevingen.

– Været er årsaken. Det skaper forsinkelser, sier Hauan Strand.

Ifølge NTB håper Forsvaret at de kan begynne hevingen i slutten av denne uken, men Hauan Strand sier været trolig ikke tillater det.

– Det er meldt stiv kuling, og da er det uaktuelt, sier hun.

Forsvaret forteller: Fem utfordringer må løses for å få hevet KNM Helge Ingstad

Må lirkes på plass

De 16 kjettingene som skal brukes til løftet, er festet under fartøyet, og det er dem Rambiz nå strammer.

Fire av kjettingene ligger likevel ikke i den posisjonen de må være i før hevingen. Årsaken er at skipet ligger slik til at de ikke får plassert dem der de skal være før fartøyet er hevet litt fra bunnen.

– De fire løftekjettingene skal lirkes på plass i det man starter løftet. De ligger der nede, men de er ikke i riktig posisjon, sier Hauan Strand.

Tror mekanikken kan reddes: Han skal redde restene av KNM Helge Ingstad

Krever værvindu

For at hevingen skal starte kreves et vindu på fem til seks dager med godt nok vær. Med godt nok vær mener de under en halv meter sjø og ingen kastevind.

– Det er et værvindu som må være på plass først, og det er langt, det innser vi. Med en vinter som her på Vestlandet, er det klart at vi kan bli nødt til å vente lenge, sa prosjektleder Arild Øydegard i Forsvarsmateriell til TU 11. januar.

Forsvaret venter at selve løftet vil ta tre til fire dager. Havaristen skal etter planen plasseres i en flytedokk før den transporteres til basen.

SLIK SKAL FREGATTEN HEVES: Her er bergingsoperasjonen trinn for trinn

Øydegard utelukker ikke at de blir nødt til å avslutte løftet og sette fartøyet tilbake om det blir væromslag som gjør operasjonen utrygg for de som skal gjennomføre hevingen.

Samtidig som fartøyet heves skal det tømmes for vann. For at mest mulig vann skal tømmes naturlig under løftet skal dykkere åpne dører og åpninger slik at vannet kan renne ut.

Operasjonsleder i BOA, selskapet som er leid inn for hevingen, Anders Penna, har tidligere uttalt til TU at de ville brukt lenger tid på planleggingen av hevingen om det var et sivilt skip.