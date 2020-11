Stempelmotoren dør – også i Tyskland

Tyske interessegrupper kjemper for stempelmotoren. Målet er å forhindre altfor strenge utslippskrav når den nye Euro7-standarden skal defineres for den aldrende og tradisjonelle forbrenningsmotoren. Bakgrunnen for skjerpede EU-krav er at det må til for at unionen skal nå forpliktelsene de har inngått gjennom Parisavtalen.

Diskusjonen som pågår i det lovgivende arbeidet er ennå ikke et konkret forbud for stempelmotoren, men en skjerpelse av utslippskravene som blir så markant at det i praksis gjør oppgaven umulig. Dermed stopper muligheten for videre produksjon av diesel- og bensinmotorer.

Euro7 – et strengt regime

Det ligger vitterlig an til at Euro7 vil skjerpe kravene betydelig både hva angår utslipp. Det som særlig er skremmende for bilindustrien er at de nye kravene skal gjelde også under virkelig bruk av kjøretøyet og ikke bare på «testbenken», der den ene bilprodusenten etter den andre er tatt for juks og manipulasjon av målinger.

Avsløringene av bilprodusentenes utslippsjuks bidrar trolig godt til at lovene nå skjerpes. Bilindustrien selv må kjempe hardt for å få sympati for sine akk og stønn. De har i stor grad seg selv å takke for at motbakken er så bratt.

Nå skal det sies at denne kampen har pågått en stund. Bilindustrien har lenge kjempet mot strengere lovgiving for utslipp. Samtidig har store og viktige europeiske arbeidstakerorganisasjoner, etter hva TU er kjent med, bønnfalt nordiske kolleger om ikke å være så entusiastiske til elbiler.

I kampen for å bevare markedsposisjoner og hundretusenvis av arbeidsplasser har presset kommet fra begge hold:

Begrens kravene til fossilt utslipp.

Demp entusiasmen for elbiler.

Renere drivstoff vil hjelpe

For oss her hjemme er det bortimot komisk å høre at det kjempes mot elektrifisering av bilparken. Men i utgangspunktet er det mulig å ha en viss forståelse for stempeltilhengernes argumentasjon: Det er ikke motordesignet som er problemet, men drivstoffet.

Isolert sett kan de ha rett i det. Dersom stempelmotorene hadde fått renere drivstoff på tanken, ville de sluppet ut mye mindre avgasser og partikler. Vi snakker da om syntetisk drivstoff, uten fossilt opphav.

Problemet er at dette krever etableringen av en helt ny industri. Selv om løsningene finnes, vil det fordre en skalering som neppe vil skje raskt nok til å redde topplokk-, kamaksel- og stempelentusiastene.

Problemet med stempelmotoren at den har et par tusen bevegelige deler og et relativt stort behov for vedlikehold

Vi tror ikke at stempelmotorens fremtid avgjøres av hvorvidt den kommende Euro7-standarden blir streng, strengere eller strengest. Stempelmotoren vil forsvinne fra personbilene uansett. Kanskje lever den noen år ekstra med slappere utslippskrav enn dersom utslippskravene virkelig strupes.

Adieu, stempelmotor

Helt forenklet er problemet med stempelmotoren at den har et par tusen bevegelige deler og et relativt stort behov for vedlikehold. En elmotor har et fåtall bevegelige deler og krever til sammenligning nærmest ikke vedlikehold.

Selv i diesellandet Tyskland vil det være «game over» for stempelmotoren. Det er ikke spørsmål om, men når. Så mens stempelmotorentusiaster kjemper mot knallharde nye Euro7-krav, må de samtidig forberede seg på gravøl.

Uansett utfall av kampen blir det «Adieu» og ikke «Auf Wiedersehen» til stempelmotoren.