Statsbygg først ute med å overføre strøm fra elbiler til strømnettet

– Det å utnytte elbilens batterier som en del av strømforsyningen kan ha store fordeler, sier administrerende direktør Harald V. Nikolaisen i Statsbygg i en pressemelding.

Effektkapasiteten i elbilen kan for eksempel brukes for å utjevne forbrukstopper gjennom døgnet, til å lagre overskudd av strøm fra solceller eller til batteridrift ved strømstans.

Strøm fra solceller kan lade bilen om dagen, mens batteriet i bilen kan levere strøm tilbake på kvelden eller natten. Bruk av batterier kan også være et alternativ eller supplement til nettinvesteringer.

Simulerte strømbrudd

På Høgskolen i Innlandet avdeling Evenstad har Statsbygg i lengre tid jobbet med alternative strøm- og varmekilder for å redusere statlige eiendommers klimafotavtrykk og teste innovativ miljøteknologi.

I en test i oktober ble en Nissan Leaf tilkoblet med en toveis lader og forsynte elanlegget på Campus Evenstad med 9,5 kW strøm. Deler av elanlegget ved høyskolen ble koblet ut for å simulere strømbrudd.

Campus Evenstad Utviklingen av batterisystemet og toveisladere er en del av et forskings- og utviklingsprosjekt på Evenstad i regi av Statsbygg: Med i prosjektet er Multiconsult som tekniske rådgiver for planlegging og installering av batterisystem. Det er Nissan Europe som har utviklet toveisladeren som benyttes i prosjektet. Selskapet Meshcrafts har levert ladesystemet som administrere ladetilgang og energistyringen av elbilen og integrert det mot bygget. Solcellespesialisten har leverert batterisystemet i mikronettet på Campus Evenstad. Prosjektet har mottatt økonomisk støtte fra Enova.

4,5 kW fra elbilen ble brukt til å forsyne de tekniske anleggene med strøm, mens de resterende 5 kW ble matet inn i den sentrale batteribanken ved høgskolen.

Tidligere har vi sett at brukte batterier fra samme bilmodell er brukt til mellomlagring av strøm i både boliger og en stor idrettsarena.

Sentrale funksjoner

I de 10 til 15 minuttene nettet var frakoblet, sørget elbilen for strøm til drift av sirkulasjonspumper og essensielle automasjonsanlegg i de viktigste driftsbygningene og sentrale funksjoner som dataanlegg, kombinert strøm- og varmeanlegg og flisfyr.

Campus Evenstad er et pilotprosjekt i Forskningssenteret for miljøvennlig energi FME ZEN (Zero Emission Neighbourhood). Målet i FME ZEN er å utvikle nullutslippsområder.

Toveislader fra Nissan

Batterilageret på Evenstad kan heretter utnytte batterikapasiteten i elbiler som står tilknyttet med en toveislader, altså en ladeboks som kan sende strøm begge veier.

Innenfor visse begrensninger, som bestemmes av brukeren og produsenten av bilen, vil bilbatteriet kunne fungere på samme måte som et stasjonært batteri, mens bilen står tilkoblet toveisladeren, som er levert av Nissan.