Statoil vil bygge hydrogenkraftverk

Magnum gasskraftverk i Nederland har tre turbiner som hver har en kapasitet på 440 MW og som hver slipper ut 1,3 millioner tonn CO 2 per år.

Nå skal Statoil og eierne av kraftverket vurdere om en av turbinene kan bygges om til hydrogendrift.

Bak står et samarbeid mellom Statoil, Vattenfall og Gasunie. De har inngått en intensjonsavtale om å vurdere ombyggingen.

Målet er at den ene turbinen skal være klar for hydrogendrift innen 2023, ifølge Gasunie.

Konvertere naturgass

Statoils ansvar i prosjektet skal være produksjon av hydrogen.

Norsk naturgass skal gjøres om til hydrogen og CO 2 , etter planen. CO 2 fra prosjektet skal lagres på norsk sokkel.

– Vi er fremdeles i en tidlig fase, og i likhet med alle pionerprosjekter, er det flere usikkerhetsmomenter som må undersøkes. Potensialet for å redusere CO2-utslippene er store, sier Irene Rummelhoff, konserndirektør for Nye energiløsninger i Statoil, i en melding fra selskapet.

Steg på veien mot fossilfrihet

Energigiganten Vattenfall mener konverteringen av turbinen kan bli et viktig steg på selskapets vei mot å bli fossilfritt innen én generasjon.

Det er deres nederlandske datterselskap Nuon som eier gasskraftverket med tre kombinerte gass/dampturbiner.

– I fremtiden vil det bli enda viktigere å kunne garantere en stabil energiforsyning siden vi vil få mer væravhengig vind- og solkraft. Gasskraftverk vil tilby fleksibiliteten vi trenger, forutsatt at CO 2 -utslippene kan reduseres, sier Tuomo Hatakka i Vattenfall-ledelsen i en melding.

Gasunie mener prosjektet kan vise hvordan gasskraftverk fortsatt kan spille en viktig rolle i en CO 2 -fri energiforsyning.

– For å oppnå en CO 2 -nøytral energiforsyning innen 2050, vil fossile brennstoff gradvis bli erstattet med fornybare former for energi, uttaler Gerard van Pijkeren, direktør for Gasunie New Energy i en melding.

Teknisk Ukeblad oppdaterer saken.