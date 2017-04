Her vil de fjerne siste oljerest med selvlaget hydrogen

Klemetsrudanlegget AS kan produsere sitt eget hydrogen fra egenprodusert strøm.

Det kan erstatte den oppfyringsoljen de trenger i forbrenningsprosessen.

Riktignok planlegger selskapet å gå over til såkalt bioolje, men også den har sine svakheter i et miljøperspektiv.

13 teknologiprosjekter

Det å produsere hydrogen i et slikt energigjenvinningsanlegg er et av 13 ulike teknologiprosjekter som er utredet i en mulighetsstudie, utført under Interreg-prosjektet The Blue Move for a Green Economy innenfor den såkalte ØKS-regionen, det vil si Øresund, Kattegat og Skagerak.

Studien er konsentrert rundt produksjon, industri, lagring og distribusjon av hydrogen, og de skal bidra til å bygge en hydrogeninfrastruktur i regionen.