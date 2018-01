Statoil, Kongsberg og McKinsey jakter verdens beste gründere

De neste månedene skal selskap fra hele verden konkurrere om å få delta i Statoils «Techstars Energy Accelerator» – et akseleratorprogram for gründere og innovatører innen olje- og energisektorene.

Statoil har fått med seg Kongsberg gruppen og det globale rådgivningsseleskapet McKinsey i jakten på de beste energiløsningene for fremtiden.

Temaet for akseleratoren er «energiplattformer for fremtiden», skriver Statoil i en melding.

Petroleum, digitalisering og fornybar energi

Statoil forklarer at for å lykkes med dette prosjektet, så er de nødt til å ha med seg samarbeidspartnere.

– Vår visjon er å være et selskap som former energiframtiden. For å lykkes med det, er vi avhengige av å samarbeide med andre. Derfor ser vi fram til å jobbe med innovatører og gründere, uttaler Jens Festervoll, som er Statoils kontaktperson for Techstars.

Statoil, Kongsberg og McKinsey ser nå fram til å rekruttere det første kullet med innovatører i energisektoren. De opplyser i meldingen at de ser etter selskap som jobber med olje og gass, digitalisering, nye forretningsmodeller og fornybar energi.

– Digitalisering har et betydelig potensiale innenfor energisektoren. Vi er stolt over å delta i akseleratoren gjennom engasjement og mentoring av innovatører som vil bidra til denne pågående transformasjonen, sier Jørn Seglem i Kongsberg gruppen.

Starter i september

Det velges ut ti selskaper til hvert program. Ifølge Statoil velges disse fra hundrevis av søkere globalt.

Størrelsen på selskapene er vanligvis på mellom 2 og 20 personer.

– Selskapene mottar opptil 120.000 dollar, og får delta på hele programmet. De får også tilgang til Techstars’ og partnernes nettverk, ifølge Statoil.

Statoil opplyser også at de utvalgte innovatørene og gründerne skal ta sikte på å komprimere to års utviklingsarbeid til 13 uker,

Selskapene som måtte være interessert i dette programmet kan søke om deltakelse fra 19. februar til 13. mai. Programmet starter den 10. september.