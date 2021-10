Statens vegvesen: Oslo kan ikke forby fossilbiler å kjøre inn i nullutslippssoner

I sommer åpnet regjeringen for å teste ut nullutslippssoner i de største byene. Det innebar blant annet tillatelse til å teste ut forbud mot bensin- og dieselbiler, til tross for at daværende samferdselsminister Hareide betegnet dette som et «svært inngripende tiltak».

Nå har imidlertid Statens vegvesen helt kaldt vann i årene på byrådet i Oslo, etter at byrådet selv ba dem om å utrede hvordan nullutslippssonene kan løses. Det melder Aftenposten, som har fått innsyn i Statens vegvesens notat.

Krever trolig at ny lov vedtas i Stortinget

Vegvesenet skal ha kommet fram til at et forbud ikke er mulig i dag. Begrunnelsen er at lovverket ikke tillater automatisk elektronisk avlesning av bilene som passerer.

Dette er en type opplysninger som ifølge personvernforordningen kun kan håndteres med hjemmel i lov, noe som per i dag ikke er tilfelle. Om et forbud skal gjennomføres, mener Statens vegvesen at det trolig krever at en ny lov vedtas av Stortinget, ifølge avisen.

Et alternativ med skilting eller manuell kontroll er ikke en god løsning, ifølge Vegvesenet. De mener kontrollen bør kunne løses automatisk og digitalt.

Samferdselsministeren er positiv til forbud

Vegvesenet anbefaler i stedet å innføre en betalingssone. Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel i Oslo, svarer at det i så fall betyr at man får en lavutslippssone i stedet for en nullutslippssone.

– Vi hadde jo håpet på en annen respons. Men jeg oppfatter at de ikke er helt endelig i tilbakemeldingen. Vi vil gjerne sette oss ned med både Veivesenet og den nye samferdselsministeren og se hva som kan være mulig å få til, sier hun til Aftenposten.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård har tidligere vist seg positiv til nullutslippssoner, som har som mål å få ned klimagassutslipp og skadelig luftforurensning. Bergen og Oslo er blant byene som har uttrykt et ønske om å innføre slike soner.

I august svarte Nygård «helt enig» på VGs valgomat-spørsmål om Stortinget bør gi norske byer lov til å opprette soner der det ikke er tillatt å kjøre bensin- og dieselbil.

Foreslår kameradroner som skanner bilskilt

Da Teknisk ukeblad i sommer intervjuet Tomas Levin, sjefingeniør i Statens vegvesens seksjon for transportutvikling, om potensielle tekniske løsninger for å realisere utslippssoner, foreslo han blant annet å bruke kameradroner som skanner bilskilt.

– Nå har ikke vi testet det ut, men videokvaliteten på droner er jo helt fantastisk. Men så er det dette med personvern, da, å få det til å bli godt nok. Det positive vi ser der nå, er at detektorkameraer har fått veldig kraftige prosessorer. Da kan du gjøre unna en del billedanalyse i kameraet, og så sitter du i prinsippet igjen med at bare registreringsnummeret sendes av gårde, sa Levin.

I London er en liknende løsning implementert, der biler kjører rundt med kameraer på taket som skanner bilskilt. Det er imidlertid snakk om en lavutslippssone: Målet er å fange opp eldre biler med høyt utslipp, som så må betale en avgift for å bevege seg i sonen.

I fjor sommer testet Vegvesenet også ut geogjerder som tvinger hybridbiler over på elektrisk, i et samarbeid med BMW og BMW-sjåfører som sa seg villige til å teste ut teknologien.