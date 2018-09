Staten betaler 30 millioner kroner i erstatning til Transocean-selskaper

Et søksmål fra de tre Transocean-selskapene Transocean Offshore Deepwater Drilling, Transocean Inc og Arcade Drilling AS skulle opprinnelig opp for Oslo tingrett i høst, men etter et møte der Økokrim-sjef Trond Erik Schea, tingrettsdommer Jonas Petter Madsø og representanter fra Regjeringsadvokaten og en advokat fra Transocean deltok i august, godtar staten å betale 30 millioner kroner til de tre selskapene, skriver Rett24.

Riksadvokat Tor Aksel Busch mottar Granskingsrapporten om Økokrims håndtering av Transocean-saken av evalueringsutvalgets leder, sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB Scanpix

– Partene forlikte saken 20. august. Forliket innebærer at staten dekker en andel av saksøkernes sakskostnader fra straffesaken. Ut over dette har jeg ingen kommentar, sier Erik Bratterud hos Regjeringsadvokaten.