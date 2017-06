Stanser salg av Grenfell-fasadeplater til høye bygg

Den amerikanske leverandøren av fasadeplatene som dekket Grenfell Tower i London før det brant ned, stanser salg til høybygg. Slike plater brukes også i Norge

– Arconic stanser det globale utsalget av Reynobond PE-plater for bruk i høybygg, sier en talsperson for firmaet.

Firmaet begrunner dette med «problemer som har kommet i lyset etter tragedien ved Grenfell Tower».

Brannfarlig materiale

Minst 79 mennesker omkom i brannen i Grenfell Tower i Kensington for knappe to uker siden. Brannen, som startet i et kjøleskap i en av leilighetene, spredte seg raskt oppover i den 24 etasjer høye bygningen.

I dagene etter brannen ble det kjent at fasadekledningen som ble brukt da bygningen ble pusset opp for et par år siden, var laget av et brannfarlig materiale. Ifølge The Times skal det ha vært Reynobond PE-platene som ble brukt.

Teknisk Ukeblad (TU) skriver at Reynobond-platene består av to lag aluminium rundt en kjerne som kan bestå av enten polyetylen eller et flammehemmende stoff. Ifølge selgeren Times har snakket med, er PE-platene ment for små forretningsbygg. Platene er betegnet som «brennbare» i Tyskland, og er forbudt på bygg høyere enn 12 meter i USA. De skal imidlertid ha vært tillatt brukt etter britiske standarder.

Slike plater er også i bruk i Norge. Daglig leder Terje Strand i Fredrikstad-firmaet Talitor sier til TU at det er vanlig å bruke plater med brennbar PE-kjerne, men at det i Norge er strenge krav til seksjonering av bygninger eller til å ha en brannsikker vegg bak fasadene.